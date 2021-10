Quelques images de La Panthère des neiges, le périple de Tesson et Munier

Présenté lors du Festival de Cannes, le film de Marie Amiguet a fait un tour par le Festival du nouveau cinéma de Montréal, et sera prochainement diffusé en avant-première au Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle, organisé du 15 au 21 novembre 2021.

« Ce film est né d’une idée originale de Vincent, dès 2010, au moment de la préparation de son premier voyage sur le haut plateau tibétain. Se familiariser avec ce nouveau terrain de steppe de haute altitude (5000 mètres), observer et photographier et filmer les yacks sauvages étaient ses objectifs premiers », rappelait Kobalann productions, filiale cinéma de Kobalann éditions, maison fondée par le photographe Vincent Munier.

Vincent Munier, l’un des photographes animaliers les plus reconnus au monde, emmène avec lui l’aventurier et écrivain Sylvain Tesson sur les hauts plateaux tibétains. Ensemble, pendant plusieurs semaines, ils partent à la recherche de la panthère des neiges, l’un des félins les plus rares et les plus difficiles à approcher. Guidé par Vincent Munier, Sylvain Tesson va apprendre à décrypter ces espaces sauvages, redécouvrir l’attente, le silence et l’observation.