Examinée ce mercredi 29 septembre par la Commission des affaires culturelle de l'Assemblée nationale, la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs a recueilli un large consensus des députés. Pourtant, la rapporteure elle-même a souligné les limites de sa principale disposition, qui porte sur les frais de port des livres commandés sur internet.

Pour sa 11e étape du tour de France Dlivrable des librairies indépendantes, Coraline Passet s’est arrêtée à Bergerac pour donner la parole à Baptiste Gros. Avec Caroline, Baptiste a repris la Colline aux livres en juin 2018. Caroline et Baptiste avaient pas mal sillonné la France avant de s’installer à Bergerac. Baptiste se remémore les débuts.

La 26e Conférence des Nations Unies portant sur le changement climatique arrive à grands pas. Depuis Rio, en 1992, on mesure mal les véritables évolutions apportées par ces rencontres — mais probablement la situation serait-elle plus critique sans. En attendant, la question des changements ne fait plus l’ombre d’un doute. Et comme le constatent nombre d’organisations professionnelles internationales du livre, « les progrès sont restés lents ».

Repoussé à plusieurs reprises par Warner Bros, le film Dune, adaptation du roman de Frank Herbert par Denis Villeneuve, aura semble-t-il tenu toutes ses promesses, convainquant les spectateurs et les producteurs. En attendant une éventuelle suite, l'effervescence est de mise dans différents pays : au Japon, l'affiche du film attire les regards...

