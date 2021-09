Bibliothécaires, archivistes et documentalistes se retrouvent à Dakar

L’École Internationale Francophone 2021 des Sciences de l’Information et des Bibliothèques se tiendra

à Dakar du 15 au 24 novembre 2021. Elle sera co-organisée par l’AIFBD en partenariat avec l’École de

Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD, Sénégal) qui accueillera l’événement, l’École

nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib, France), l’École des

Sciences de l’Information (ESI, Maroc) et le sponsor Cairn.info.

Il sera possible de participer à l’École en présentiel ou en distanciel (limité à 25 places). 10 bourses

prenant en charge les frais d’inscription seront également accessibles aux membres à jour de l’AIFBD.

Pour y postuler, une lettre de motivation de 500 mots maximum vous sera alors demandé. L’inscription

à l’École et la demande de bourse s’effectuent via ce formulaire.

Tarifs

Membre AIFBD – Pays du Nord : 150 euros (équivalent 98148 CFA)

Membre AIFBD – Pays du Sud : 100 euros (équivalent 65432 CFA)

Membre non AIFBD – Pays du Nord : 300 euros (équivalent 196296 Francs CFA)

Membre non AIFBD – Pays du Sud : 250 euros (équivalent 163580 Francs CFA)

Programme indicatif

Lundi 15 novembre

Accueil des participants

Leçon inaugurale : Management des SID à l’ère du numérique (Marketing, e réputation, offre

de services)

Mardi 16 novembre

Thème 1 : Veille informationnelle (recherche d’information, sources d’information, outils de

curation)

Atelier 1 : Bibliothèques universitaires dans l’accompagnement des chercheurs

1. Données de la recherche

2. Indicateurs scientométriques (JCR, Scimago....)

Développement de Cairn.info sur le continent africain : dynamiques, usages et perspectives.

Mercredi 17 novembre

Thème 2 : Traitement et diffusion de l’information

Ateliers au choix (se limiter à deux) : RDA, indexation automatique, ontologies

Atelier 2 :

1. Systèmes de recommandation

2. Données liées

Jeudi 18 novembre

Désinformation et infox

Éthique et déontologie

Atelier 3 : Les normes déontologiques et posture du professionnel de l’information

Atelier 4 : Bibliothèque publique : mise en place d’une éducation aux médias pour lutter contre la désinformation et les infox

Vendredi 19 novembre

Thème 3 : Forum sur la « Gestion des épidémies en Afrique, défis contemporains de la médiation de l’information et de transdisciplinarité autour des crises sanitaires »

Atelier 5 : la conduite du changement et le développement professionnel

Samedi 20 et dimanche 21 novembre

Sorties touristico-culturelles

Lundi 22 novembre

Thème 4 : Communication des organisations

Atelier 6 : Cas pratiques de « communication de crise »

Mardi 23 novembre

Thème 5 : Libre accès aux données (science ouverte, gouvernement ouvert)

Atelier 7 : Licence Creative Commons

Mercredi 24 novembre

Session de clotûre

