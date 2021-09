Angers deviendra la capitale de la librairie en 2022

Fortes du succès de l’édition précédente, les Rencontres 2022 s’annoncent d’ores et déjà comme un temps fort pour la profession des libraires ainsi que pour ses partenaires professionnels. Après deux années inédites marquées par la Covid-19, les libraires ont plus que jamais besoin de se retrouver et d’échanger sur leurs pratiques, sur leur rôle social et culturel mais aussi sur les nouvelles habitudes de consommation de leurs clients.

Les 6èmes Rencontres nationales de la librairie leur proposeront la restitution d’études, des plénières sur l’impact de la crise sanitaire et l’avenir du métier de libraire ainsi que plusieurs dizaines d’ateliers spécialisés. De nombreux moments conviviaux permettront aux libraires de se rencontrer de manière informelle et d’échanger avec d’autres professionnels du livre.

Le SLF est heureux que ces Rencontres permettent également de mettre en avant l’action des librairies et des acteurs du livre à Angers et dans la Région Pays de la Loire.

Anne Martelle, présidente du SLF, indique : « La crise a montré la solidité des fondamentaux sur lesquels repose le métier de libraire mais elle a aussi mis en lumière la nécessité d’innover, sans renier ces fondamentaux, afin de ne pas se laisser distancer par les grandes plateformes sur internet. Après ces temps de confinement, nous vous attendons nombreux à la 6ème édition de nos Rencontres nationales de la librairie pour débattre de ces enjeux et partager un week-end convivial dans la douceur angevine. »