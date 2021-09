La Librairie Francophone en direct de Nice pour une émission spéciale

Les groupes Canal + et Editis présenteront ce 30 septembre, Nathan TV, une chaîne éducative en français à destination de l’Afrique francophone. La nouvelle chaîne s’appuiera sur l’expérience de l'éditeur scolaire et parascolaire au sein du Groupe Editis, et du savoir-faire l’audiovisuel de Canal +. La chaîne d’adressera aux élèves du CE1 au CM2.