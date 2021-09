Newsletters

Il avait juré n’être en rien lié à des procédures d’évasion fiscale, quand en avril 2016 était sortie l’affaire des Panama Papers. Pourtant, Jacques Glénat vient d’écoper de 200.000 € d’amende. Le verdict du Tribunal correctionnel de Paris ajoute d’ailleurs 18 mois de prison avec sursis pour l’éditeur de la maison éponyme.

La saison des prix littéraires de la rentrée est officiellement lancée avec une des récompenses les plus convoitées, le fameux Prix Goncourt. L'Académie, qui devrait se réunir d'une manière un peu plus sereine que l'année dernière, marquée par le Covid, a fait part de sa première sélection, avec Angot, Chalandon, Diop ou encore Jaenada.

Le 75e anniversaire du Petit Prince sera célébré dans quelques jours avec une double publication. Entre la sortie aux États-Unis en 1943, et celle survenue en France trois ans plus tard, le succès ne s’est depuis jamais démenti. 14 millions d’exemplaires vendus en France, cinq millions par an dans le monde, les aventures du renard, de la rose et du blondinet ont conquis les lecteurs. Lesquels méritaient bien de prendre part à la fête.

Autrice du livre Gintarine Sirdis (Cœur d'ambre, en lituanien), Neringa Dangvydė avait vu la diffusion de son ouvrage, en Lituanie, perturbée par l'intervention de l'inspection de la déontologie journalistique. Cette dernière avait effectué un rappel à la loi, considérant que des récits de Gintarine Sirdis évoquaient des relations homosexuelles, et nécessitaient un avertissement. Dangvydė avait alors saisi la justice européenne, considérant que cette obligation était homophobe.

Mais aussi le corner de Gibert, le dico de l'Académie, un auteur en Turquie, Germinal en série...