Gibert ouvre un lieu “hybride”, le Quinze.bis, à Paris

À grand renfort d'anglicismes, Gibert promet un concept store inédit au cœur de Paris, au 15bis boulevard Saint-Denis, dans le 2e arrondissement de la capitale. « Au Quinze.bis, on rencontre des auteurs et des artistes, on écoute des groupes et des musiciens, on vient suivre des cours de Yoga, prendre des cours de cuisine ou encore de poterie », explique un communiqué.

La Fnac, en somme, ou peu s'en faut... la poterie en plus.

550 m2, sur 2 étages, seront réservés aux livres, avec 45.000 références en littérature, BD et mangas, jeunesse, bien-être, poche, tourisme et beaux-livres, sciences humaines et parascolaire.

Pour le reste, différents partenariats permettront à Gibert de proposer une offre diversifiée, mais spécialisée malgré tout. Ainsi, l'espace musique est conçu avec le disquaire Balades Sonores, quand 5 événements par semaine seront proposés. L'espace papeterie/cadeaux, lui, sera étendu et accueillera de jeunes marques françaises artisanales et/ou responsables.

Confrontée à des difficultés de plus en plus importantes, l'enseigne Gibert n'est pas sortie indemne de la pandémie : en début d'année 2021, quatre librairies de l'enseigne Gibert Jeune, situées place Saint-Michel à Paris, fermaient ainsi leurs portes.

L'année précédente, Gibert avait entamé des discussions pour la vente de cette boutique Gibert Jeune du 15bis boulevard Saint-Denis, finalement avortée. Le développement de corner, à l'image de ce Quinze.bis, fait partie de la stratégie de la direction du groupe, annoncée fin 2020.

Un corner avait déjà été installé à Villeneuve-la-Garenne (au nord de Paris) en décembre 2019. À ce titre, signalons que le livre d'occasion, une offre très liée à l'enseigne Gibert, n'est pas cité dans le communiqué présentant Quinze.bis.