Particulièrement utilisée par les amateurs de jeux vidéo, la plateforme Twitch, propriété d'Amazon, accueille des interventions dans les secteurs les plus variés. Pascal Cottin, responsable communication et promotion aux Éditions d’en bas, s'est lancé dans l'aventure de la diffusion en direct avec un certain bonheur...

J.K. Rowling annonce son retour en octobre prochain, avec un nouveau conte destinée aux plus jeunes, à partir de 8 ans. The Christmas Pig, ou Le Cochon de Noël, sera un récit d'aventure et d'émotion, parfait pour les fêtes de fin d'année. En France, c'est la maison d'édition Gallimard Jeunesse qui apportera ce cadeau.

La revue Books, qui avait annoncé la fin de l'aventure en octobre 2020, connaitra une deuxième vie après la reprise des actifs du titre par Adrian Diaconu, PDG du groupe Actissia (France Loisirs). « Nous prolongerons l’inventaire intelligent de ces ouvrages à lire, choisis à travers le monde, pour être bien renseignés, mais plus encore, savoir faire bon usage de son esprit critique », assure-t-il.

La Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé la Turquie coupable de violation des droits de l'écrivain Ahmet Altan, injustement emprisonné depuis plusieurs années. Il avait été condamné en novembre 2019, jugé coupable d'avoir participé aux actions d'un groupe terroriste.

Mais aussi Hugh Laurie et Agatha Christie, les start-up du livre, une vente aux enchères dans le domaine de la BD...