L'Association des éditeurs belges (ADEB) et le Partenariat Interprofessionnel du Livre et de l’Édition numérique (PILEn) ont collaboré pour dresser le bilan annuel du marché du livre en Belgique, notant une légère baisse de la valeur des ventes qui, couplée à l'inflation affectant le secteur, masque une diminution plus significative en termes de volume.

Marina Berlusconi, à la tête d'Arnoldo Mondadori Editore, a rendu hommage à son père décédé le 12 juin 2023 en créant Silvio Berlusconi Editore, une nouvelle entité au sein du groupe. Cette maison d'édition sera inaugurée le 5 septembre avec la publication d'un essai de Tony Blair, ancien premier ministre du Royaume-Uni, sur le leadership et la gouvernance dans les sociétés contemporaines.

Face à la crise climatique, les bibliothécaires intensifient leurs efforts pour promouvoir des pratiques durables. La montée des coûts énergétiques a poussé les autorités à soutenir davantage ces initiatives, conduisant le ministère de la Culture à publier un guide pour aider les bibliothèques dans leur transition écologique.

Plus de 30 dossiers de candidatures ont été rigoureusement examinés cette année, aboutissant à la sélection de huit projets pour une audition et un dialogue avec un comité de sélection. Trois candidats ont finalement présenté leur projet devant le Conseil d'Administration en session plénière.