Noam Chomsky, célèbre linguiste et dissident politique, a été victime d'un AVC en juin 2023, affectant sa capacité à parler et provoquant une hémiplégie droite. Récemment, il a quitté l'hôpital Beneficencia Portuguesa de São Paulo pour continuer sa convalescence à domicile.

Sa femme, Valeria Wasserman, a dû réfuter les rumeurs de sa mort. Âgé de 95 ans, Chomsky reste une figure influente malgré ses difficultés : il continue de suivre l'actualité mondiale avec passion, notamment la guerre entre Israël et Gaza. Son dernier livre, co-écrit avec Julian Assange, traite de la surveillance de masse.

La série "The Penguin" se concentrera sur le personnage du Pingouin, interprété par Colin Farrell, reprenant son rôle après "The Batman" de Matt Reeves. Prévue pour l'automne sur Max, la série explorera les luttes de pouvoir criminelles à Gotham après les événements du film. La bande-annonce récemment diffusée offre un aperçu de l'intrigue où le Pingouin tente de combler le vide laissé par les criminels.

Luc Maezelle, alias Mazel, auteur belge de bandes dessinées, est décédé. Né en 1931, il était connu pour ses œuvres humoristiques et aventureuses, notamment "Câline et Calebasse" et "Les Paparazzi". Mazel a travaillé avec des scénaristes comme Cauvin et a contribué à plusieurs magazines célèbres.

Sa carrière a été marquée par son style dynamique et expressif, influençant de nombreux jeunes auteurs. Il laisse derrière lui une riche héritage et une famille endeuillée.

Scholastique Mukasonga quitte le jury du Prix Femina, qu'elle avait rejoint en 2021. Son départ est motivé par des raisons personnelles. Autrice franco-rwandaise, Mukasonga est reconnue pour ses œuvres marquées par l'histoire tragique du Rwanda.

Le jury du Prix Femina, présidé par Nathalie Azoulai avec Christine Jordis comme vice-présidente, a également annoncé le calendrier des délibérations et des proclamations pour la saison 2024.

Les membres du Prix Eugène Dabit du roman populiste ont publié une tribune appelant à faire barrage à l'extrême droite lors des élections des 30 juin et 7 juillet. Ils soulignent les dangers que représenterait un gouvernement d'extrême droite pour les valeurs républicaines, les libertés et la culture en France.

Le texte insiste sur l'urgence de la situation et appelle les citoyens à ne pas voter pour le Rassemblement National, considérant cela comme une trahison des espoirs du peuple.