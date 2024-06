Victime d'un AVC en 2023, Noam Chomsky quitte l'hôpital, bien vivant

En début de semaine, la nouvelle a grandi : le décès de Noam Chomsky était véhiculé un peu partout. De fait, l’AVC de juin 2023 avait profondément affecté sa capacité à parler et provoqué une hémiplégie du côté droit de son corps. Pourtant, son épouse Valeria Wasserman a fini par réfuter catégoriquement la mort du linguiste, mettant un terme aux rumeurs.

Âgé de 95 ans, Chomsky suivait en effet un traitement au Brésil, mais l’hôpital Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo a confirmé que Chomsky qu’il était sorti mardi pour poursuivre sa convalescence à domicile. Valeria Wasserman confirme cependant qu’il éprouve toujours des difficultés à parler.

Connu pour ses critiques acerbes de la politique étrangère américaine et son engagement en faveur des droits humains, l’opinion de Noam Chomsky n’avait en effet pas partagé ses réflexions sur la guerre entre Israël et le Hamas, ce qui a surpris beaucoup de ses partisans. Cette absence prolongée s’explique par l’AVC, le laissant temporairement sans voix.

Une situation particulièrement ironique pour l'homme qui a révolutionné l'appréhension et la compréhension du langage humain.

Ses contributions à la linguistique et son engagement dans des causes sociales et politiques ont fait de lui une figure emblématique. Malgré les difficultés qu'il traverse, il demeure une voix influente et respectée dans le monde intellectuel.

Récemment, la presse brésilienne a rapporté que Chomsky, bien que suivant toujours l’actualité, levait souvent son bras gauche en signe de colère en voyant des images de la guerre menée par Israël contre Gaza. Sa passion et son engagement politique restent intacts, même en période de convalescence.

Sa récupération continue d’être suivie de près par ses nombreux admirateurs à travers le monde, qui espèrent le voir reprendre son rôle d’analyste et de critique incisif des affaires mondiales.

En février dernier, était sorti L’empire de la surveillance — Suivi de deux entretiens avec Julian Assange et Noam Chomsky (Folio), signé Ignacio Ramonet et augmenté d’une postface inédite racontant l’accélération des mesures de contrôle que prennent les États pour espionner leurs citoyens — sous couvert de lutte anti-terroriste. Une association entre les pouvoirs publics et les industries du Web qui aboutit à une surveillance jamais vue : entre droits civiques qui se réduisent et démocratie qui s’effrite…

Crédits photo : Noam Chomsky - jeanbaptisteparis, CC BY SA 2.0