Pourquoi Pascal Praud, un animateur avec vingt-cinq ans d'expérience dans le commentaire sportif radiophonique, se sentirait-il appelé à évaluer les ventes d'un livre, surtout sans avoir encore publié le sien dans ce marché déjà saturé ?

Par ailleurs, l'écrivain, poète, conteur et chanteur Henri Gougaud nous a quittés le 6 mai à l'âge de 87 ans. Originaire des terres rouges de l'Aude, il se considérait comme un héritier des troubadours occitans, et a toujours porté avec passion la poésie ainsi que l'art du conte et de l'imagination.

À l'Université libre de Bruxelles, une occupation du campus par les étudiants a débuté le 7 mai. Ils protestent contre ce qu'ils nomment un génocide à Gaza et demandent l'annulation d'une conférence d'Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Cette demande surprend étant donné que Barnavi est un défenseur reconnu de la cause palestinienne et un critique des politiques des gouvernements de Netanyahou.

Enfin, une nouvelle excitante pour les admirateurs de J.R.R. Tolkien : Warner Bros. a annoncé pour 2026 la sortie d'un nouveau film du Seigneur des Anneaux, avec Andy Serkis reprenant son rôle emblématique de Gollum et l'équipe originale de la trilogie à la réalisation.