Marc Spector, connu depuis sa première apparition dans Werewolf by Night #32 en 1975, s'apprête à célébrer un demi-siècle de combat contre le crime à New York. Choisi par une divinité égyptienne pour être son avatar et protéger les voyageurs, Spector a été ramené à la vie après une expérience de mort imminente. Ce héros, qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, partage son esprit avec trois autres entités, ce qui fait de lui un défenseur de la justice particulièrement unique et aux méthodes parfois terrifiantes.

Les éditions Sydney Laurent, en faillite depuis mars 2023, ont laissé derrière elles de nombreux auteurs mécontents. Spécialisée dans l'auto-édition, cette entreprise offrait des services payants pour la conception, la correction et l'impression d'ouvrages. Basée à Saint-Laurent-du-Var, elle a également été au cœur d'un conflit entre associés.

En août de l'année dernière, Il mondo al contrario (Le monde à l’envers), un ouvrage polémique attaquant les immigrés, les homosexuels, et les minorités, s'est hissé en tête des ventes sur Amazon Italia, devenant le livre le plus vendu en Italie. L'auteur envisage maintenant une candidature aux élections européennes, malgré les problèmes judiciaires qui s'accumulent autour de lui.

Le tribunal administratif de Nice a récemment annulé l'arrêté préfectoral d'Hugues Moutouh visant à fermer une boutique pendant trois mois, jugeant cette mesure disproportionnée au regard de son but préventif. Le préfet a répondu en déposant un appel contre cette décision.