La septième semaine du mois de février (du 12 au 18) a été marquée par un vif intérêt pour la littérature française, avec Jean-Christophe Rufin grimpant de 12 places pour atteindre la première position grâce à D'or et de jungle et ses 12.995 exemplaires vendus. Il est suivi de près par Thomas Schlesser, dont Les Yeux de Mona s'est écoulé à 12.473 copies, et Sylvain Tesson, qui, avec Avec les fées, a vendu 11.185 exemplaires, se plaçant ainsi en troisième position et confirmant sa popularité pour cette rentrée d'hiver.

Par ailleurs, une révision à la baisse des prévisions de croissance a incité Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, à annoncer une réduction budgétaire de 10 milliards d'euros pour l'État, impactant également le ministère de la Culture par une coupe de 200 millions d'euros dans son budget.

Le 17 avril 2024, Grégoire Delacourt revient sous les feux de la rampe avec La liste 2 mes envies, publié chez Albin Michel, marquant son premier projet avec cette maison d'édition et succédant au succès phénoménal de La liste de mes envies, qui s'était vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires et avait été traduit dans 35 pays, adapté aussi bien au théâtre qu'au cinéma.

Enfin, La Route, un roman post-apocalyptique de Cormac McCarthy publié en 2006 et lauréat du Prix Pulitzer de la fiction l'année suivante, va connaître une nouvelle vie sous forme de bande dessinée. Cormac McCarthy, décédé le 13 juin dernier, voit son œuvre phare adaptée par Manu Larcenet et les éditions Dargaud, avec une sortie prévue en librairie le 29 mars.