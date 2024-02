Newsletters

Le rappeur Vald, dans son morceau Gris, exprime son regret que la sagesse d'Hermès ait été réduite à un simple accessoire de mode, faisant référence à l'évolution de Hermès de messager divin à marque de luxe mondiale. Hermès, avant d'être associé à l'industrie du luxe, était le messager des dieux, un guide des âmes vers l'au-delà et le protecteur des commerçants. Aujourd'hui, Hermès est également le nom d'une librairie historique à Smyrne, désormais Izmir en Turquie, actuellement au centre d'une bataille juridique inattendue avec la célèbre entreprise de luxe.

Dans un autre registre, l'œuvre Brigantus - Banni, premier tome d'un diptyque publié par Le Lombard et créé par Hermann et Yves H., nous plonge dans l'histoire de Melonius Brigantus, surnommé "le Picte" pour sa sauvagerie et ses exploits au combat. Cette figure historique a mené sa légion en Écosse avec pour mission de conquérir le territoire.

L'utilisation de l'intelligence artificielle est célébrée par les archéologues, historiens et papyrologues pour son aide précieuse dans la lecture de documents anciens endommagés par le temps ou par des catastrophes. Brent Seales, un informaticien de l'Université du Kentucky, a lancé le Vesuvius Challenge en 2023, doté d'un prix d'un million de dollars, visant à décrypter les rouleaux de la Villa des Papyrus à Herculanum, ville engloutie lors de l'éruption du Vésuve.

Enfin, Gérard Miller, psychanalyste et auteur reconnu pour ses publications chez des éditeurs tels que le Seuil ou Desclée de Brouwer, fait face à des accusations d'agressions sexuelles de la part de plusieurs femmes. Ces actes auraient eu lieu lors de séances d'hypnose. Miller réfute ces accusations tout en admettant avoir entretenu des relations « inégalitaires » avec des femmes plus jeunes.