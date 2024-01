Newsletters

Babelio, en collaboration avec ActuaLitté, a réalisé une enquête sur les lecteurs des lauréats des prix littéraires d'automne, en utilisant l'outil d'analyse Babelio Data. Cette étude a conduit à la publication d'une série d'articles dédiés à l'identification des différents profils de lecteurs de ces auteurs. La série se termine avec l'analyse de l'ouvrage de Jean-Baptiste Andrea, Veiller sur elle, lauréat du Prix Goncourt 2024.

La Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus peuplés et les plus jeunes de France, se distingue néanmoins par un faible taux d'équipement en librairies indépendantes par habitant, se classant même après la Guyane. Jacques-Étienne Ully, figure importante du secteur dans le département de célébrités comme Roberto Alagna et Kylian Mbappé, gère quatre librairies Folies d’Encre à Aulnay-sous-Bois, Gagny, Raincy et Le Perreux-sur-Marne (94), et a récemment ouvert un cinquième établissement à Villemomble depuis le 5 décembre.

L'écrivaine de la série Harry Potter, J.K. Rowling, est aujourd'hui plus souvent mentionnée pour ses commentaires considérés comme transphobes que pour ses œuvres littéraires. Elle fait l'objet de boycotts et de critiques sévères, mais répond généralement avec détachement et ironie, continuant ses prises de position controversées envers la communauté LGBTQ+. Malgré les critiques, elle continue de prospérer financièrement.

Rachida Dati, élue maire du VIIe arrondissement de Paris en 2008, réélue en 2014 et 2020, intègre le nouveau gouvernement dans le cadre d'un remaniement ministériel, prenant ses fonctions rue de Valois sous la direction du Premier ministre Gabriel Attal.