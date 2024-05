Romans, essais, actualités : tout sur Roberto Saviano

Roberto Saviano est un écrivain, journaliste et essayiste italien né le 22 septembre 1979 à Naples, en Italie. Il est surtout connu pour son travail d'investigation sur la Camorra, la mafia napolitaine, qui est le sujet central de son livre le plus célèbre, Gomorra, publié en 2006.

Avec cet ouvrage, qui combine reportage et narration, il exposait les activités criminelles de la Camorra et son impact profond sur la société et l'économie locales et internationales. Gomorra a été traduit dans plus de 50 langues et adapté en film ainsi qu'en série télévisée très populaire. Mais cette notoriété ne fut pas sans conséquences.

Suite à la publication de "Gomorra", Saviano a reçu plusieurs menaces de mort de la part de la Camorra, ce qui l'a contraint à vivre sous protection policière constante depuis 2006. Malgré les risques, il continue de s'exprimer ouvertement contre le crime organisé en Italie et ailleurs.

En plus de "Gomorra", Saviano a écrit d'autres livres importants, comme "Le contraire de la mort" (2007), qui traite des effets de la guerre en Afghanistan et en Irak, et "ZeroZeroZero" (2013), qui explore le commerce mondial de la cocaïne. Son œuvre journalistique et littéraire lui a valu plusieurs prix internationaux, et il est considéré comme une voix majeure dans la lutte contre le crime organisé.

Saviano est également connu pour ses prises de position politiques et sociales dans divers médias, y compris à la télévision et dans les journaux, où il aborde des thèmes variés comme la justice sociale, la liberté de presse et les droits de l'homme. Son engagement continue d'inspirer de nombreux activistes et journalistes à travers le monde.

(crédits photo : serenamorigillo CC BY ND NC 2.0)