Procès : Saviano contre Salvini “ministre de la mafia”

En 2018, l'auteur du best-seller Gomorra (Mondadori, 2006) avait qualifié l'actuel ministre des transports et leader du parti d’extrême droite la Lega de « ministro della Mala Vita », l'autre nom pour désigner la mafia.

« Le 1er février, je serai au tribunal, à Rome, traduit en justice par Matteo Salvini pour un délit d'opinion », a écrit Roberto Saviano sur les réseaux sociaux. « Fier de me défendre contre l'horreur de cette politique populiste », a-t-il ajouté, annonçant l'état d'esprit dans lequel il affrontera ce qui a été considéré par de nombreux écrivains et intellectuels italiens et étrangers comme une bataille pour la liberté de critique et d'expression.

Une lettre ouverte en faveur de l'écrivain a été publiée dans le quotidien turinois La Stampa avant la première audience, mi-novembre 2022, du procès en diffamation intenté contre lui par Giorgia Meloni et Matteo Salvini. En 2020 l’écrivain avait qualifié les deux politiciens de « salauds » (bastardi), pendant une émission télévisée, en raison de leur attitude face au drame des migrants.

Une menace pour la liberté d’expression ?

La lettre a été signée par des représentants de l'association mondiale des écrivains Pen International, qui se consacre à la promotion de la littérature et à la défense de la liberté d'expression, et demandait à Giorgia Meloni de retirer la plainte.

Elle rappelle :

Malgré les demandes de la Cour constitutionnelle italienne d'entreprendre une révision complète des lois pénales sur la diffamation, les journalistes et les écrivains sont toujours passibles de peines de prison en cas de diffamation dans la presse. Les affaires de diffamation criminelle épuisent leurs victimes. Elles les privent de leur temps, de leurs finances, de leur énergie vitale. (...) Elles peuvent conduire à l'autocensure et décourager le journalisme d'investigation qui est si nécessaire dans une démocratie saine et fonctionnelle. Elles constituent une menace pour la liberté d'expression, qui est inscrite dans les obligations nationales et internationales de l'Italie en matière de droits de l’homme.

Salvini comme Giolitti ?

Selon les lois italiennes actuelles sur la diffamation, Roberto Saviano risque donc jusqu'à trois ans de prison. Revenons à l’affaire contre Matteo Salvini.

L'auteur a mentionné sur les réseaux sociaux :

Gaetano Salvemini (historien, politicien opposé aux fascistes, NDR) a qualifié Giovanni Giolitti (Président du conseil italien entre 1892 et 1921, NDR) de "ministre de la Mala Vita" parce qu'il a utilisé le sud de l'Italie comme un réservoir de voix, en l'abandonnant une fois les élections gagnées. Et surtout parce qu'il a sous-estimé et ignoré les problèmes les plus graves et les plus ataviques dont le Sud était (et est) affligé

Le danger de l’incompétence

Roberto Saviano a également rappellé certaines déclarations faites par Matteo Salvini, il y a quelques années, lors d'occasions officielles :

À Naples en 2019, lors de sa première conférence de presse dans la ville en tant que ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini a déclaré que les problèmes de Naples étaient le trop grand nombre de motos saisies et conservées dans les entrepôts municipaux ainsi que les migrants. Avant cela, à Rosarno, en 2018, il a organisé un rassemblement devant des affiliés de la 'ndrangheta, des personnes de la cosca de Bellocco liées à la famille Pesce. Savez-vous ce que Salvini a fait avec ces gens qui se trouvaient en premiers rangs ? Il a déclaré que le problème de Rosarno était le bidonville, et non la présence généralisée de la 'ndrangheta sur le territoire... Et quelle était la solution ? Des bulldozers, pas des logements décents pour ceux qui travaillent comme des esclaves.

Après avoir rappelé et contextualisé certaines attitudes et déclarations du ministre Salvini, Roberto Saviano a conclu : « Certains ont peur des professionnels de la lutte contre la mafia, mais les pires sont les incompétents qui occupent des postes à responsabilité. »

Crédits photo : Giancarlo Belfiore (CC BY-SA 2.0)