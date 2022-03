Je suis toujours vivant : Saviano par Saviano (et Hanuka)

Malgré le succès mondial remporté par son roman et ses multiples adaptations (en film et en série) le toujours jeune auteur est condamné à écrire à l’ombre, dans des hôtels anonymes. À fuir sans cesse, sans savoir où et quand. Mais, quelle que soit la pression, il refuse de se taire. Son autobiographie brillamment mise en images par Asaf Hanuka est une lecture impressionnante.

Quand on se demande qui sont les vrais héros de notre temps, les premiers qui me viennent à l’esprit sont les lanceurs d’alerte, ceux qui refusent les règles que tous les autres respectent scrupuleusement, parce qu’il leur semble que le bien commun doit être défendu avant les intérêts particuliers. Je pense avec horreur à la vie de Julian Assange, devenu un sous-citoyen de la planète, forcé pour échapper aux autorités américaines à vivre reclus dans une ambassade, puis à affronter des juges qui cherchent non pas à rendre la justice, mais à rendre service aux diplomates du pays l’Oncle Sam, qui font des pieds et des mains pour se venger du fondateur de Wikileaks.

Pour Roberto Saviano, l’ennemi est bien plus diffus. Ce n’est pas un État, mais une des associations de malfaiteurs les plus étendues et les plus redoutables qu’il s’est mise à dos. En révélant publiquement, devant la foule, le nom des parrains locaux de la Mafia napolitaine, le tout jeune journaliste a choisi de faire une croix sur une vie paisible, confortable, à l’écart du danger. Sa vie quotidienne se déroule désormais dans une crainte permanente d’une exécution sommaire à bout portant, d’une explosion, d’un empoisonnement. Et le danger peut surgir de tous côtés. À tout moment. Et ce ne sont pas les deux agents de sécurité financés par l’Italie qui le suivent partout qui pourront éviter le pire, le jour où la mafia décidera que l’heure de Saviano a sonné.

Comment vit-on dans le secret permanent, dans une paranoïa sempiternelle et justifiée, dans l’attente du coup qui viendra, fatalement, sans que nul ne puisse dire exactement ni où ni quand ? C’est à cette question impossible que vient répondre « Je suis toujours vivant », l’autobiographie en bande dessinée de Roberto Saviano (publiée conjointement par les éditions Steinkis et Gallimard, dans une traduction française signée Vincent Raynaud).

Pour expliquer à quoi ressemble la vie de l’auteur, bien sûr, mais surtout pour partager avec les lecteurs des interrogations terribles sur la lâcheté humaine, les effets de meute, l’oubli et, plus que tout le reste, sur cette soif de pouvoir et de violence qui habite en l’homme et le pousse, parfois collectivement, à préférer l’injustice et la soumission à une liberté ressentie comme trop risquée ou trop inconfortable.

Alternant des flashs sur des moments de vie avec des bouts d’interviews, ce livre est d’autant plus impressionnant que c’est le dessinateur israélien Hasaf Hanuka (auteur de la série K.O. À Tel-Aviv, qui lui vaut une réputation internationale) qui le met en images. Et quelles images ! Métaphores visuelles, métonymies, répétitions : peu d’illustrateurs ont aujourd’hui accès à une panoplie de rhétorique graphique aussi riche que celle d’Hanuka. Jouant tantôt sur la couleur, tantôt sur la forme des personnages, sur leur nature, leur échelle, il rend tangibles les sensations vertigineuses qui assaillent Saviano.

Citons entre autres : l’impression d’être un pion, puis la proie d’un animal sauvage, de se noyer, de perdre pied, de vouloir en finir : à chacun de ces états, Hanuka invente une représentation plus puissante, plus pertinente, qui nous fait ressentir avec Roberto Saviano les émotions les plus fortes : du désespoir de ne pas encore être mort au bonheur d’être toujours vivant. Démontrant ainsi que son ennemi de toujours, la mafia, n’a pas encore gagné la bataille. Ce livre terrible en est la meilleure preuve.