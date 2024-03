Livres, actualités : tout sur Adeline Dieudonné

Littérature française

Fenêtres sur court. Anthologie

Pour fêter son quatre-centième titre, la collection Espace Nord fait la part belle au genre de la nouvelle. D'Adeline Dieudonné à Thomas Gunzig, de Kenan Görgün à Paul Cotize, de Caroline Lamarche à Aïko Solovkine, ce volume met à l'honneur une vingtaine d'auteurs et autrices belges de premier plan. Les textes courts de fiction rassemblés célèbrent aussi un autre anniversaire : celui des trente ans de La Fureur de lire. Tous ont en effet été publiés dans les "plaquettes" de cette manifestation d'envergure qui fait se rencontrer, chaque année, les auteurs, médiateurs et lecteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. De la nouvelle-histoire à la nouvelle-instant, en passant par la nouvelle à chute, cette anthologie reflète la grande diversité du genre. Organisée en quatre grandes sections thématiques, elle aborde successivement le monde des animaux, la confrontation du rêve et de la réalité, celle des classes et d'univers que tout oppose, et les relations familiales parfois tumultueuses.