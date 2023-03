Respirer le noir

L'angoisse à pleins poumons... Barbara Abel, Franck Bouysse, Hervé Commère, Adeline Dieudonné, François-Xavier Dillard, Chrystel Duchamp, R. J. Ellory, Karine Giebel, Vincent Hauuy, Sophie Loubière, Jérôme Loubry, Dominique Maisons et Mo Malo. Ces auteurs prestigieux, maîtres incontestés du frisson, nous entraînent dans une exploration sensorielle inédite autour de l'odorat. Douze nouvelles originales, singulières et surprenantes, pour autant de voyages olfactifs à la découverte de mondes connus ou futuristes, de personnages terrifiants ou terriblement humains ; douze expériences sensorielles qui vous marqueront durablement de leur effluve. Retenez votre souffle et laissez vos sens vous guider dans le noir. A propos de l'auteur Yvan Fauth, directeur de collection, nous propose ici douze nouvelles écrites par des écrivains spécialisés dans le thriller. " Après l'ouïe, la vue et le toucher, c'est au tour de l'odorat d'être mis à contribution pour faire frémir à petite dose. " Femina " Un véritable camaïeu de couleurs sombres. " Femme Actuelle