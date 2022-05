Les classiques de demain, déjà adaptés

UkraineUnderAttack — Depuis le premier jour de la guerre en Ukraine, les salariés de la maison d’édition russe Prosveshchenie subissent une pression non dissimulée de la part de leurs supérieurs. La maison, rattachée à l’État, est l’une des plus importantes et des plus anciennes éditant des manuels scolaires pour le pays. Elle entend supprimer les références « inappropriées » à l’Ukraine et à sa capitale Kyiv.