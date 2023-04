La Grande Librairie interroge le verbe “aimer”

Après le succès de La vraie vie (2018), Adeline Dieudonné publie Reste (L’Iconoclaste). Dans un chalet de montagne, deux amants se retrouvent en secret. Une douce parenthèse durant laquelle l’amant succombe d’une crise cardiaque. Elle décide de garder le corps près d’elle et d’écrire des lettres à son épouse légitime pour lui raconter cet amour infidèle. Le début d’une fuite haletante qui raconte le déni, la solitude mais aussi la quête d’amour de l’autre.

Après s’être posée la question du bonheur, Marianne Chaillan s’attaque désormais à l’amour avec À la folie, passionnément (Équateurs). Faut-il tomber amoureux ? Que serions-nous sans nos passions ? Quel sort pour la passion amoureuse chez les philosophes ? Autant de questions auxquelles la « pop philosophe » répond en convoquant aussi bien la poésie et les romans que les films et les séries. Un plaidoyer enthousiasmant en faveur de l’amour-passion !

Prix Goncourt pour La Nuit sacrée (1987), le romancier Tahar Ben Jelloun publie Les amants de Casablanca (Gallimard). En 2016, au Maroc, deux jeunes mariés forment un couple solide depuis 10 ans. Ils filent le parfait amour et rient à l’idée de se séparer mais une rencontre vient tout bouleverser. Six mois plus tard, elle demande le divorce. Entre fresque sociale et roman psychologique, l’auteur explore avec subtilité ce que l’amour implique, des premiers émois aux ambivalences du désir.

Comédien, inoubliable interprète de héros littéraires (Cyrano, Dom Juan…), Jacques Weber a croisé de nombreux visages durant sa carrière. Dans On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime (Éditions de l’Observatoire), il raconte ses souvenirs embellis par des rencontres, de l’enfance à ses plus grands rôles. On y croise François Florent, Marguerite Duras ou encore le Roi Lear. Un livre écrit comme une déclaration, car il n’est jamais trop tard pour dire aux gens qu’on les aime.

Cette semaine, deux jeunes libraires nous parlent d’amour : Simon Payen de la librairie Millepages (Vincennes) et Annabelle Chauvet de la librairie « Un livre et une tasse de thé » (Paris, 10e).