Les Arènes et L'Iconoclaste créent Proche, un format poche “en toute complicité

Un rythme de parution de vingt titres par an, pour rester modéré, et trois premiers titres qui ouvriront le bal, ce 18 août. « Proche, ce sont deux années de pandémie, qui donnent envie de se retrouver, c’est un logo en forme d’œil, pour donner de la complicité. Et pour les représentants de Rue Jacob Diffusion, une continuité des titres qu’ils ont défendus en grand format », nous explique Constance Beccaria, responsable de la collection.

Proche, donc. Parce que la collection signe également un rapprochement entre les deux structures éditoriales. « Sophie de Sivry, qui dirige L’Iconoclaste, avait cette intuition du format poche depuis des années. Il nous fallait le bon moment », poursuit-elle.

Prolonger l’ADN des deux maisons impliquait aussi cette note, « la spécificité qui permet d’aller chercher de nouveaux lecteurs », ajoute Pierre Bottura, directeur commercial des Arènes. « Le poche a ses codes – la mécanique de diffusion, le marketing –, que nous prenons en compte, en apportant un discours d’immédiateté, pour casser la vision encore élitiste de la lecture. Et par la suite, apporter plus encore notre touche. »

Des offices thématiques

Côté tarifs, les ouvrages observeront une fourchette de prix entre 6,9 et 9,9 €. Éditorialement, les lignes bougent : les ouvrages des deux maisons sont regroupés par thématiques – une différente pour chaque office. La Rentrée littéraire ouvrira le bal (Kérozène d’Adeline Dieudonné, Des diables et des saints, de Jean-Baptiste André et L’Intranquille de Gérard Garouste, avec Judith Perrignon). Par la suite, on découvrira un Noël féministe, puis La vie secrète de la nature, et ainsi de suite.

Et l’on se défend de retenir des best-sellers pour nourrir cette collection et ses déclinaisons. Adèle Leproux, directrice commerciale de L’Iconoclaste pointe Des vies de combat d’Audrey Célestine. « Prévu pour octobre 2022 en poche, il était sorti en octobre 2020. » Les confinements, les couvre-feux, le covid… « Avec 7000 exemplaires vendus, nous avons considéré qu’il n’avait pas atteint son plein potentiel. Or, nous sommes convaincus qu’il a tout pour figurer parmi les incontournables. Avec un prix plus abordable, une nouvelle couverture, il peut toucher un jeune public. »

S’ouvrir au poche signifie en parallèle renoncer aux cessions auprès des maisons déjà installées. Pour Pierre Bottura, « difficile de ne pas procéder à quelques calculs », qui demeureront secrets. « C’est une balance entre les avances que perçoivent les auteurs des éditeurs poche et celles que nous verserons désormais pour leurs titres. » Balance qui penche favorablement, ou Proche n’aurait pas vu le jour, bien entendu.

D'ailleurs, les maisons ne s'omposent aucune ligne de conduite. Pour le polar, par exemple, L’Iconoclaste continuera de travailler avec des maisons poche — et de toute manière, aucune exclusivité n’est accordée à un partenaire privilégié. Pocket, J'ai lu et les autres peuvent souffler.

Des liens plus directs

Le grand avantage réside toutefois dans la poursuite du travail déjà fourni : « Les représentants de Rue Jacob… sont habitués à lancer de nouveaux projets — polar, BD, jeunesse, docu au dernier moment », reprend Pierre Bottura, amusé. « L’idée de ce challenge les a séduits, parce que Proche porte une véritable ambition autant qu’une défense de nos auteurs. » Si Inteforum opérera la distribution, les équipes de Rue Jacob seront secondées par celle de la diffusion Interforum pour certains points de vente (GSA et librairies 2e niveau).

« Nous savons que le marché est concurrentiel », ajoute Constance Beccaria. « Pour nous distinguer, alors que d’autres vont fêter leurs 40 ou 60 années d’existence, nous avons opté pour des liens plus directs. Des dispositifs à l’attention des libraires – matériel de communication personnalisé et dédicaces surprises d’un auteur, avec 5 exemplaires envoyés. »

Ce n’est pas tout : les rencontres, pour donner vie aux livres, se veulent atypiques. « Et toi, tu prends quoi dans ta valise ? », interroge Constance Beccaria. Euh... [NdR : à cet instant, j’ai eu du mal à comprendre que ce « tu » ne m’étais pas destiné...] En réalité, cette formule désigne les moments, organisés en librairies, qui précéderont chaque vacance scolaire. Les auteurs seront invités à dévoiler leurs lectures – même celles qui ne sont pas corporates. « Surtout ! »

Des librairies aux lecteurs

Des dispositifs web s’affûtent : le site internet — CollectionProche.fr — verra le jour en juin « et n’aura rien à voir avec ce que l’on connaît, plus à hauteur de lecteur », promet Pierre Bottura. Ok, pari tenu : on attend de voir. Une newsletter intitulée 6 minutes avec vous, proposera aux librairies avant chaque office des informations diverses (présentation des titres, plan media, marketing, liens de commande). Et dans le même temps, l’inauguration du Club des proches, un futur réseau de lecteurs articulé autour de la collection — intégrant des masterclass avec les auteurs.

« Nos maisons ont pour point commun de faire vivre leurs ouvrages sur le long terme, d’animer le fonds. Pour cette raison, nous avons parfois refusé de céder des droits poche pour des livres dont les ventes se prolongeaient », précise Adèle Leproux. D’ailleurs, certains titres — c’est le cas pour L’Intranquille — contiendront parfois des enrichissements, en l’occurrence un épilogue inédit. Et si la bande dessinée en format poche, inventée par Jacques Sadoul pour J’ai Lu n’est pas encore au programme, « nous ne nous interdisons rien », affirme Constace Beccaria. Essayer, voir et entendre les retours, et affiner en conséquence.

Et de conclure : « Proche incarne la mise en commun des ressources des deux maisons. La volonté de parler des livres, avant tout. Nous ne proposerons pas des semi-poches sans vie passée : la collection portera le travail de L’Iconoclaste et des Arènes. »

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0