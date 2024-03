Les romans de la rentrée littéraire : 2020, l'année inédite

ROMAN FRANCOPHONE - Dans Liv Maria, son cinquième roman, Julia Kerninon dessine le destin d’une femme multiple, riche de toutes ses Histoires. Liv Maria Christensen est faite de souvenirs, de rêves et de projets, Liv Maria est faite de temps et de course en avant. Au gré de ses destins et de ses métamorphoses, elle se transformera en funambule, jonglant au-dessus du vide entre la douce cacophonie d’un quotidien familial et les souvenirs tumultueux de toutes les vies qu’elle a construites. Dans les pas de Liv Maria, l’auteure nous fait naviguer entre liberté, identité et féminité, se demandant comment rester une femme libre lorsque l’on a tant vécu, lorsque l’on devient épouse et mère.