La Fête au Chalet souffle sa 10e bougie chez Claude Mauriac

Cette journée annuelle, qui se déroule le troisième vendredi du mois de septembre, valorise les projets écrits à Saint-Symphorien et le lieu dans son ensemble (résidences d’écriture, lieu de patrimoine littéraire et environnemental). Elle est le point d’orgue des saisons du Chalet Mauriac, construites par ALCA, coordinatrice des résidences, et la Région NouvelleAquitaine, propriétaire du lieu.

L'objectif est de donner une visibilité à la diversité des résidences d’écriture (bande dessinée, roman, poésie, illustration, littérature jeunesse, écritures transmedia, cinéma de fiction ou documentaire…), de montrer ce qu’il se passe en « résidence » et de témoigner de l’impact des aides à la création portées par la Région, ALCA et ses partenaires dans le paysage littéraire et cinématographique.

La Fête au Chalet 2022 se déploie sur deux jours. Une journée professionnelle est organisée le jeudi 22 septembre une rencontre avec le réseau régional des résidences d’écriture de Nouvelle-Aquitaine. Elle est suivie par des propositions artistiques telles que Otto, concert dessiné issu de la BD éponyme de Charles Nogier parue aux éditions de la Cerise, En finir avec les arbres, mise en voix et en musique du roman éponyme de Stéphanie Noël par les éditions esse-que ou encore une balade littéraire avec le Centre François-Mauriac de Malagar.

Cette première journée voit en point d’orgue la projection officielle du film documentaire La Vie de Chalet de Mélanie Gribinski, produit par Les Productions du Lagon, ALCA Nouvelle-Aquitaine, en coproduction avec France Télévisions. La diffusion est suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Le film retrace dix années de résidences en croisant les témoignages des protagonistes qui ont permis la création de ce lieu et d’anciens résidents et résidentes avec les locataires actuels du Chalet.

À partir de 20h, un dîner-guinguette est offert dans le parc du Chalet Mauriac (sur invitation). Le vendredi 23 septembre est consacré à des temps de médiation, spécifiquement programmés et réservés aux établissements scolaires de Saint-Symphorien et aux lycées et CFA néo-aquitains.

Crédits photo : Henry Salomé CC BY SA 3.0