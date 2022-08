Newsletters

Ce jeudi 4 août, à Harare, au Zimbabwe, la demande d'acquittement déposée par l'autrice Tsitsi Dangarembga et Julie Barnes a été rejetée. Les deux femmes ont été interpellées suite à leur présence lors d'une manifestation contre la corruption des responsables politiques du pays, le 31 juillet 2020. La prochaine audience est fixée au 10 août prochain.

Près de six mois après le début de l'attaque russe sur l'Ukraine, l'ONG Bibliothèque sans Frontières s'implique sur le terrain : création de centres Ideas box, installation de « bibliothèques d’urgence », élaboration de ressources spécifiques ou encore développement d’une application mobile, ces missions sont autant d’applications concrètes de l’implication de BSF dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie, sur place comme à l’étranger.

La série de manga Black Cover est de retour après avoir pris quelques mois de pause. Mais les dessinateurs en ont profité pour mettre un autre projet sur pied. Ils se sont attaqués à l’univers des super-héros Marvel pour transformer Spider-Man en petit personnage de manga.

Si le téléchargement pirate et le partage de contenus protégés sont interdits, on sait que des millions de personnes passent outre les lois quotidiennement. Une étude surprenante menée auprès de 50 avocats de l’université d’Harvard tendrait à montrer que ces pratiques sont largement tolérées et même soutenues chez ces interrogés.

Mais aussi le retour de Joker, Mickey7 au cinéma, le premier trimestre 2022 de l'édition...