Durant les vacances, les semaines débutent maltré tout par le lundi. ActuaLitté vous propose donc de ne pas perdre les bonnes habitudes et de retrouver toutes les informations diffusées durant le week-end, retenues dans une lettre unique. Moins de mail, plus de sens. Et surtout, un concentré de plaisir pour le réveil.

Comme toutes les autres, durant la semaine, la newsletter vous parviendra chaque matin autour de 4 h (heure de Paris), mais évidemment, rien ne vous oblige ni force à en prendre connaissance à ce moment précis.

Vous pouvez attendre le premier café, thé ou chocolat chaud, c’est selon. Vous retrouverez ainsi l’intégralité des informations parues, à travers interviews, reportages ou encore dossiers spéciaux.