Une IA tire le portrait des héros du Seigneur des Anneaux (au secours !)

Le poète, éditeur et auteur à succès Kwame Alexander (Frères et Les vrais champions dansent dans le blizzard, traduit par Alice Delarbre, Albin Michel) présentera une nouvelle émission de téléréalité spécialement conçue et pensée pour les écrivains : America’s Next Great Author. Les candidats participeront à une retraite d'auteurs et auront 30 jours pour signer un roman. Le tout en relevant des défis lancés en direct.