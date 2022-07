Affirmer à Stéphanie Nicot “confiance, estime et fidélité

Les Imaginales d’Épinal ont fêté leurs 20 ans d’existence lors de la dernière édition, en mai 2022. Voici 20 ans qu’elles occupent une place centrale dans le paysage des festivals des littératures de l’imaginaire en France.

La présence d’auteurs et autrices francophones et internationaux prestigieux, une programmation toujours plus riche, la publication d’anthologies de qualité, et une fréquentation qui se compte en dizaine de milliers de visiteurs, sans parler des retombées économiques importantes pour les commerces de la ville : cette réussite, on la doit en grande partie au travail de Stéphanie Nicot, qui assure la direction artistique du festival depuis sa création en 2002.

C’est donc avec perplexité que les acteurs et actrices de l’imaginaire ont observé la publication sur actualitte.com, le 8 juillet, d’un article intitulé « Les Imaginales doivent évoluer pour préparer demain ». De quelle « évolution » s’agit-il ? L’accent est mis par le directeur du festival, sur une « professionnalisation », mot qui apparaît rejeter le travail accompli jusque-là dans le domaine de l’amateurisme.

Quant à l’instrument de cette évolution, il s’agit du lancement d’un processus d’appel d’offres… pour la direction littéraire du festival. Si le directeur « rappelle cependant que la municipalité lui [Stéphanie Nicot] a renouvelé à plusieurs reprises sa confiance tout au long de cette dernière année », il semble donc que cette confiance arrive à son terme, et qu’il ne soit plus question de renouvellement, mais de remplacement.

Quelles que soient leurs motivations, les choix de la municipalité et de la direction du festival leur appartiennent. Cependant, on peut faire remarquer (expérience à l’appui) que mettre fin à la collaboration avec la personne qui a donné au festival sa dynamique, son visage et son âme, et qui l’a fait vivre, par sa culture, sa passion, son réseau de contacts, sa considération pour tous les acteurs et actrices — des auteurs de rang mondial aux plus petites maisons d’édition, sans oublier les associations —, n’est pas sans risque pour la réussite des éditions ultérieures.

Les signataires, quant à elles et eux, tiennent à affirmer à Stéphanie Nicot leur confiance, leur estime et leur fidélité, et saluent les orientations qu’elle a données aux Imaginales.

Signature :

Seb Aceby, lecteur, festivalier.

Jérôme Akkouche, auteur, anthologiste.

Cécile Ama Courtois, autrice.

Philippe André, chroniqueur.

Thomas Andrew, auteur.

Jean-Michel Archaimbault, auteur, traducteur, essayiste.

Nathalie Bagadey, autrice.

Marion Barril, autrice, éditrice (Plume Blanche).

Fran Basil, autrice.

Luce Basseterre, autrice.

Thomas Bauduret, traducteur, éditeur (Malpertuis).

Laetitia Beau, autrice, festivalière.

Guillaume Beck, auteur.

Sebastian Bernadotte, auteur.

Karim Berrouka, auteur.

Francis Berthelot, auteur.

Jolan Chloé Bertrand, auteur.

Anne Besson, universitaire.

BénéYann Blackwings, couple festivalier.

Edouard H. Blaes, auteur.

Georges Bormand, auteur.

Charlotte Bousquet, autrice, scénariste.

Eless "Elessar" Bomz, blogueur SFFF.

Nicolas Bouchard, auteur.

Jean-Daniel Brèque, traducteur.

Pierre Brulhet, auteur.

David Bry, auteur.

Sarah Buschmann, autrice.

Bertrand Campeis, auteur.

Sébastien Capelle, auteur.

Simon Cavalié, directeur littéraire du festival Echos et Merveilles, streamer littéraire.

Fabien Cerutti, auteur.

Lucille Chaponnay, autrice.

Stéphanie Chaptal, journaliste, traductrice, autrice, lectrice.

Lucie Chenu, autrice, anthologiste, éditrice.

Céline Chevet, autrice.

Fabien Clavel, auteur.

Axelle Colau, autrice.

Anna Combelles, autrice, chroniqueuse de l'imaginaire.

JM Corrèze, auteurice.

Nadia Coste, autrice.

Bénédicte Coudière, autrice, journaliste.

Magali Couzigou, festivalière.

Crazy, autrice.

Johan Cretté, lecteur, festivalier.

Frédéric Czilinder, auteur.

Marie-Catherine Daniel, autrice.

Ceryan Dau, plume.

Valérie Davot, festivalière.

Lionel Davoust, auteur, traducteur.

Patrick Dechesne, traducteur.

Françoise Delpierre, preparatrice pharmacie

Jean-Laurent Del Socorro, auteur.

Sylvie Denis, autrice, traductrice.

Anne-Elisabeth Dennery, archiviste, plume, autrice, festivalière.

Claire Despland, festivalière.

Anne-Sophie Devriese, autrice.

Patrick K. Dewdney, auteur.

Victor Dixen, auteur, scénariste.

Sara Doke, traductrice, autrice, journaliste.

René-Marc Dolhen, critique.

Xavier Dollo, écrivain, libraire, éditeur.

Anne-Claire Doly, autrice, festivalière.

Gaëlle Douguet-Dinhut, bibliothécaire, autrice.

Solène Dubois, modératrice, bibliothécaire, autrice.

Christophe “Sneed” Duchet, lecteur, traducteur occasionnel.

Jean-Claude Dunyach, auteur, modérateur.

Chris Duparc, auteur, chroniqueur.

Pierre-Paul Durastanti, traducteur, directeur de collection.

Silène Edgar, autrice, modératrice.

Patrick Eris, auteur.

Estelle Faye, autrice, initiatrice des rencontres auteurs / producteurs.

Christine Féret-Fleury, autrice.

Fabien Fernandez, auteur, illustrateur, ancien coordinateur de la fresque des Imaginales.

Thierry Fernandez, auteur, festivalier.

Vincent Ferré, traducteur, critique.

Célia Flaux, autrice.

Frédéric Fontès, blogueur.

Thomas Fouchault, auteur, éditeur (Les Éditions 1115).

Jean Christophe Gapdy, auteur SFFF.

Claire Garand, autrice.

Charles-Antoine Gautier, auteur, festivalier, bénévole, lecteur.

Gemme, autrice.

Morgan of Glencoe, autrice.

Jean-Marie Goater, éditeur (Goater).

Karine Gobled, autrice.

Olivia Gometz, autrice.

Matthieu Grandjean, festivalier, bénévole sur divers salons en France.

Emmanuel Grandvillain, festivalier, photographe amateur.

Sophie Gravelines, autrice.

Ludovic Grignion, festivalier.

Alain Grousset, auteur.

Mélanie Guyard - Andoryss, autrice, scénariste.

Johan Heliot, auteur.

Hermine Hémon, traductrice.

Léo Henry, auteur.

Céline Hernandez, festivalière.

Ophélie Hervet, autaire, photographe, festivaliaire.

Robin Hobb, author.

Annaïg Houesnard, traductrice.

Romain d’Huissier, auteur.

Jean-Philippe Jaworski, auteur.

Étienne Kollopp, festivalier.

Solen Krebs, festivalier·ère.

Pénélope Labruyère, autrice, éditrice (La Madolière), illustratrice.

Sylvie Lainé, autrice.

Katia Lanero Zamora, autrice, scénariste.

ïan Larue, autrice, essayiste.

Valérie Lawson, modératrice, autrice.

Nathanaël Tal Lefèvre, libraire.

Hermine Lefebvre, autrice.

Magali Lefebvre, autrice.

Fabien Legeron, auteur, réalisateur.

Dominique Lémuri, autrice.

Annaïg Le Quellec, autrice.

Emilie Levraut, autrice.

Megan Lindholm, author.

Nicolas Liau, auteur.

Fabien Lyraud, éditeur (Pulp Factory).

Pascal Malosse, auteur de fantastique.

Frédérique Malvesin, bibliothécaire.

Jean-Luc Marcastel, auteur poulpique.

Patrick Marcel, traducteur, auteur.

Sybille Marchetto, autrice, éditrice, directrice de festival.

Nicolas Marti, éditeur (Projets Sillex).

Cathy Martin-Le Gat, libraire spécialisée retraitée, ancien membre des jurys du GPI, Prix Julia Verlanger et Prix Bob Morane.

Nathalie Mège, traductrice, auteure.

Stéphanie Miolane, lectrice, bibliothécaire.

Alain Morange, amateur, ami d’auteurices.

Julien Morgan, auteur, traducteur.

Arnaud Mousnier-Lompré, traducteur.

Gilles “Yil” Murat, illustrateur.

Oasis Nadrama, autrice, dessinatrice.

Pascaline Nolot, autrice.

Orfilinn, festivalier, ancien bénévole des Imaginales.

Clément Pelissier, auteur, conférencier, modérateur aux Imaginales.

Betty Piccioli, autrice.

Catherine Pilloud, festivalière.

Sara Pintado, autaire.

Stefan Platteau, auteur.

Émilie Querbalec, autrice.

Marc-Louis Questin, éditeur (Eleusis).

Karine Rennberg, autrice.

Fabienne Riccardi, relectrice-correctrice.

Louise Roullier, autrice, lectrice.

Carina Rozenfeld, Autrice

Fabien Sancelme, lecteur, festivalier.

Christophe Schlonsok, photographe, festivalier.

Julien Schneider, auteur.

Elodie Serrano, autrice.

Anne Smulders, autrice, conteuse, festivalière.

Damien Snyers, auteur.

Nicolas Soffray, bibliothécaire, chroniqueur, correcteur.

Rivers Solomon, autrice américaine

Floriane Soulas, autrice.

Zoé Soupizet, festivaliaire.

Morgane Stankiewiez, autrice, éditrice (Noir d’Absinthe).

Laurence Suhner, autrice de SF.

Sabine Sur, autrice, festivalière.

Lise Syven, autrice.

Christophe Thill, essayiste, éditeur (Malpertuis).

Tiphs, autrice, illustratrice.

Jean-François Thomas, auteur, critique, anthologiste, modérateur, directeur de collection.

Jean-Louis Trudel, auteur, historien, traducteur.

Jean-Michel Truong, auteur.

Cindy Van Wilder, auteurice, artiste.

Isabelle Varange, éditrice.

Christian Vilà, auteur.

Sandra Violeau, dessinatrice.

Étienne Vincent, libraire, éditeur.

Bernard Visse, fondateur des Imaginales.

Dominique Warfa, auteur de SF, critique, essayiste.

Xavier Watillon, auteur.

Aurélie Wellenstein, autrice.

André Woodcock, auteur, festivalier.

Aurore Yrondy, bibliothécaire.

NB : Stéphanie Nicot a accordé une interview à Actusf, faisant part de multiples récriminations et apportant nombre de précisions. « Dans un article de Télérama qui évoquait, le 24 mai 2022, la rumeur de mon éviction, le Directeur de la Culture et du Patrimoine d’Épinal, Stéphane Wieser, affirmait au journaliste : je “jure qu’il n’en est rien”. Quelques semaines plus tard, dans Actualitté, le même lançait un appel d’offres destiné à me remplacer. »

