Alan Grant, le scénariste de comics écossais connu pour son travail sur Batman, Judge Dredd et Lobo est décédé à l’âge de 73 ans. Sa mort a été annoncée le matin du 21 juillet par sa femme, Susan, dans un post sur le réseau social Facebook.

Et une de plus, comme dirait le Petit tailleur du conte : l’hémorragie tant attendue chez Fayard se poursuit, et Flammarion se frotte les mains. En ayant recruté Sophie de Closets, ex-PDG, la filiale du groupe Madrigall voit affluer les auteurs. Et pas n’importe qui, cette fois : le prochain ouvrage de Michelle Obama, qui sortira le 15 novembre…

La Bibliothèque nationale de France a vécu quelques mois mouvementés, avec un mouvement de grève très suivi, mais le dernier rapport d'activité porte sur l'année 2021. Celle-ci, malgré la levée de restrictions mises en place pendant la crise sanitaire, voit la fréquentation de l'établissement toujours à la traine par rapport à 2019.

Un nouveau lieu de création, Le LABO, a été créé en plein cœur de la cité historique de Sarlat-la-Canéda, en Périgord noir, patrie d’Étienne de la Boétie. Cet organisme installé dans une ancienne école sera dédié aux métiers du livre et des arts graphiques. Pour se lancer au mieux, Le LABO a émis un premier appel à candidatures, afin d’occuper les quatre ateliers disponibles à la location. ll s’adresse aux artistes et artisans œuvrant dans le monde du livre, professionnels de longue date, ou dans leurs premiers pas professionnels.

Mais aussi la fiction chez C&F, le Prix RTS, Stephen King devant la justice...