Livre d'art et luxe : l'éditeur italien Skira devient propriété des Chargeurs

Chargeurs Museum Solutions (CMS), plus grand studio mondial de création de contenus pour les institutions culturelles, les fondations et les marques d’entreprises iconiques, annonce avoir finalisé l’acquisition de 80 % du capital de Skira Editore S.p.A, référence mondiale dans l’édition d’ouvrages d’art et de design classiques et modernes. La maison d’édition Skira a été fondée à Lausanne en 1928 par Albert Skira, passionné d’art et de littérature, dont la première œuvre majeure — qui marque le début de Skira — a été l’édition des Métamorphoses d’Ovide illustrée par Pablo Picasso.

Après cette première parution, Skira a continué de s’entourer d’intellectuels, d’artistes et d’écrivains prestigieux qui l’ont accompagnée au fil de son développement. D’Aragon à Tzara, beaucoup de femmes et d’hommes qui ont fait la grandeur de la culture du XXe siècle ont entretenu des liens très étroits avec la maison d’édition. Depuis sa fondation, la maison Skira a publié avec succès, depuis Milan, Genève et Paris plus de 6500 titres qui sont entrés dans le patrimoine culturel, artistique et créatif mondial.

Basée à Milan, Skira dispose également d’une filiale en France, emploie près de 45 personnes et réalise de façon normative plus de 15 millions € de chiffre d’affaires. Sous le leadership de son président Massimo Vitta Zelman, principal actionnaire de Skira jusqu’à son acquisition par Chargeurs, l’éditeur a diversifié son offre autour de quatre domaines d’expertises complémentaires :

• L’édition d’ouvrages d’art très haut de gamme, de catalogues raisonnés, de catalogues d’expositions et d’éditons limitées destinées à des collectionneurs ;

• La production et l’exploitation d’expositions temporaires, depuis la conception et la curation jusqu’à la billetterie et les activités de librairie ;

• La création et la gestion de librairies de musées opérées en concession, de librairies dans le cadre des expositions temporaires produites ou non par Skira, et de librairies opérées dans de grandes enseignes (shop in shop) ;

• La coproduction de films et documentaires à fort contenus culturels.

« Chargeurs a construit autour de Museum Studio la plus puissante marque et plateforme mondiale de création de contenus culturels, qui forme l’une des nouvelles catégories du luxe expérientiel de demain », assure Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du Groupe Chargeurs.

« L’acquisition de la maison d’édition et de production Skira Editore permettra d’étendre considérablement notre offre de produits et services, en cumulant l’excellence du savoir-faire italien et la créativité française et anglo-saxonne de nos autres maisons, qui demeurent chacune dans l’intégrité de leur marque. »