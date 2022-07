C&F Éditions développe une collection fiction, en “évitant les cases

Les éditions C&F, au fil des années, ont largement investi le champ des « humanités numériques » et, plus largement, de la réflexion sur la technologie, les enjeux de pouvoir qu'elle suscite ou encore ses rapports avec différents domaines, dont l'éducation ou la santé. Ce mois de juillet parait toutefois un roman, Les Libres, signé par Stéphane Crozat.

Cet intérêt pour la fiction et en particulier le roman a été suscité par Marine Kennerknecht, apprentie et désormais employée de C&F et grande amatrice de fantasy. « L'auteur Stéphane Crozat nous a envoyé son texte, car il apprécie notre travail d'éditeur », nous précise Hervé Le Crosnier, cofondateur de C&F avec Nicolas Taffin. « Il avait déjà publié Traces, chez Framabook, et voulait publier son texte dans le catalogue d'une maison d'édition. »

Mikrodystopies, de François Houste, avait ouvert la voie de la fiction en 2020 chez C&F, mais Les Libres constitue le premier « vrai roman » de la maison.

Le résumé de l'éditeur pour Les Libres :

Quand les lettres se suivent sans former de mots et encore moins de phrases. Quand faire renaître des livres est un travail clandestin. Quand, de cité en cité, les colporteurs racontent un monde dont le sens échappe. Quelle est la probabilité que Carole Lidelev ne découvre un lib·v·re dont les phrases auraient du sens ? Un roman pour les fans des livres, un roman pour les fans de jeu vidéo, un roman de la fin du monde, de la fin d'un monde.

« Nous souhaitons publier des romans que les auteurs ne peuvent pas forcément placer dans des collections de genre, en évitant les cases », explique Hervé Le Crosnier. « Et la ligne éditoriale en matière de fiction reste indépendante de la thématique du numérique. »

Deux autres ouvrages viendront d'ores et déjà étoffer la collection de fictions. Germinata, du sémiologue Olivier Fournout, auteur, notamment, de La Trumpisation du monde (Le Bord de l'eau), où il sera question de clonage et de langage. Insidieusement, première publication de Nathalie Baudouin, mélangera pour sa part polar, science-fiction, tragédie grecque et psychanalyse, pour un texte « transculturel ».

« Les quatre livres de notre collection ont en commun le jeu littéraire, parallèlement au fait de raconter une histoire », remarque l'éditeur. Un jeu qui se retrouve aussi sur le plan matériel : Germinata fait intervenir « plusieurs voix, et autant de typographies, un peu à la manière de Damasio dans Les Furtifs », quand Les Libres n'utilise que des fonts en usage... libre.

Si C&F Éditions se passe de diffuseur, les ouvrages sont « à 80 % commandés en librairie, par des lecteurs et lectrices qui connaissent nos ouvrages ». « Quelques libraires ont bien tous nos livres », indique Hervé Le Crosnier, « mais les librairies subissent une telle pression des grandes maisons d'édition, aujourd'hui, qu'elles ne sont plus le lieu de la bibliodiversité et de la création, je n'y crois plus. Les libraires n'ont plus le temps ni l'énergie de former de la clientèle à de nouveaux secteurs, à de nouvelles lectures. »

Pour les plus curieux, les titres sont malgré tout disponibles, en librairie et sur internet. C&F Éditions propose de découvrir un extrait du livre de Stéphane Crozat, ci-dessous.

Photographie : Stéphane Crozat, C&F Éditions