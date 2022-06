Newsletters

Comment inciter à lire et à voyager en train ? L'Allemagne apporte une solution toute trouvée, qui pourrait servir d'exemple en Europe : en collaboration avec la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn, la chaine de librairies Hugendubel propose 15 € de réduction sur un voyage en Allemagne pour tout ouvrage d'occasion donné dans l'un des points de collecte.

George Hinkins a 8 ans, vit avec ses parents, sa petite soeur, et deux cochons d'Inde. Le dimanche, très souvent, il regarde SOS Fantômes, la franchise réalisée par Ivan Reitman et mettant en scène des chasseurs de fantômes. Atteint d'une grave maladie du coeur, George a pu, grâce à la fondation Make a Wish, chasser des fantômes le temps d'une journée, à Leeds, dans le Yorkshire. Trajet en Ecto-1, escorte par la police, capture d'un esprit perdu : l'histoire, insolite, a ravi le petit garçon, et toute la ville, qui a joué le jeu.

Barnes & Noble, plus grande chaîne de librairies du pays, fait l'objet d'une demande d'ordonnance restrictive déposée par deux législateurs républicains. Au programme : l'interdiction de la vente de deux ouvrages — l'un sur l'identité de genre, l'autre étant une saga fantasy —, considérés comme « obscènes ». L'association des bibliothécaires américains et les autrices des livres regrettent et condamnent la procédure.

Après de films en prise de vues réelles qui n'ont pas forcément laissé de souvenirs impérissables, Le Petit Nicolas, personnage iconique de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny, revient au cinéma, confié aux bons soins de l'animation. Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? a été salué par le Cristal du long-métrage au Festival du film d'animation d'Annecy.

Mais aussi la fusion Editis-Hachette, Philip K. Dick, comiXology, le Watergate...