Newsletters

Plus on est un marchand influent, plus il devient possible d’imposer ses mesures commerciales aux fournisseurs. Le cas d’Amazon au Brésil commence à virer au sketch voire au cas d’école en la matière. Les éditeurs locaux ripostent, mais sans grande envergure.

Invitée de notre nouveau podcast, Agnès Martin-Lyugand présente son nouveau roman, La Datcha. Un bon moment d’échange et de discussion.

En Italie, les éditeurs négocient la loi sur l’industrie du livre. En France, sept librairies rejoignent le collectif de Nouvelle Aquitaine.

Et pendant ce temps, Gil Jouanard et Bertrand Tavernier s’en vont…