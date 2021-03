Publication d'une Charte des rémunérations pour les auteurs 

La Charte est composée de 7 volets :

rémunération des commandes

résidences, manifestations publiques

rencontres avec un public

ateliers de pratique artistique

administration

auto-formation

autres activités

Elle sera de plus réactualisée régulièrement en fonction des nouveaux décrets. Vous trouverez en annexe du document des ressources et liens utiles concernant ces sujets. Pour consulter la Charte des rémunérations, rendez-vous à cette adresse.

Les Etats Généraux des Ecrivains et Ecrivaines de Théâtre (EGETT) ont été lancés le 7 janvier 2019 au Théâtre National de la Colline. Soutenus par la DGCA, Artcena, La Chartreuse-CNES et la SACD, ils ont réuni 200 écrivains de théâtre ayant pour objectif d’établir un état des lieux de leurs pratiques et devenir une force de proposition pour le théâtre et l'écriture théâtrale.

AUTEURS : “Améliorer concrètement les conditions d’exercice de leurs métiers”

Lors des Etats Généraux des 11, 12 et 13 juillet 2019 à la Chartreuse-CNES de Villeneuve-lez-Avignon se sont tenues 10 tables rondes. Autant de réflexions qui ont permis de co-construire 54 préconisations avec les intervenants et experts invités.



Durant un mois, il vous sera proposé de découvrir le travail de fond effectué par trois des commissions mises en place : la Charte de l'Égalité, la Charte Rémunérations et la Charte d'Éducation Artistique et Culturelle. Une présentation de la Charte d'Éducation Artistique et Culturelle aura lieu le Mardi 6 avril 2021 à 19h par visio-conférence zoom. Les inscriptions seront ouvertes dès le 30 mars 2021.

Crédit photo : CC BY 2.0