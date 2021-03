Sept nouvelles librairies renforcent le réseau de Nouvelle-Aquitaine

Ces nouveaux adhérents défendent comme l’ensemble du réseau une certaine idée de la librairie, indépendante dans ses choix éditoriaux, actrice culturelle de son territoire, lieu de vie et de rencontre. « Ce sont grâce à ces libraires passionnés que l’attachement des lecteurs à la librairie indépendante ne se dément pas, et qu’ils manifestent plus que jamais ces derniers mois ».

Voici donc les nouvelles venues :

Librairie Le banc dessiné, Bayonne

Librairie spécialisée en bande dessinée, ouverte à Bayonne en 2020 et dirigée par Jean-Robert Traouen, passionné depuis toujours par cet art. Après un passage dans plusieurs librairies de la région, il décide d’ouvrir les portes du Banc Dessiné pour compléter l’offre en librairies indépendantes de Bayonne.

Vous pourrez y trouver une sélection de bandes dessinées de tous les genres : comics, jeunesse, patrimoine, et un large choix de BD franco-belge.

Librairie Pégase, Bordeaux

Librairie Pégase... une librairie pas comme les autres ! Nichée dans le centre-ville de Bordeaux, cet espace dédié au Mieux Être et au Mieux Vivre, créé en 1986, vous propose un accueil personnalisé dans une atmosphère zen et chaleureuse. Librairie indépendante spécialisée, que vous soyez débutant ou thérapeute confirmé, son équipe saura trouver les réponses à vos attentes.

Librairie La Géolibri, Bordeaux

Nichée au cœur de l’Écosystème Darwin, la Géolibri est la petite dernière des librairies bordelaises (elle a ouvert en septembre 2020). Avec son nom à la double évocation écologique — combinant la géographie terrestre et la fameuse « part du colibri » — la Géolibri porte ses attentions et consacre ses rayonnages à trois grandes thématiques : les voyages, l’écologie et les questions de société.

De l’engagement et du dépaysement, qu’on retrouve au fil des pages, des cases et des paragraphes des romans, BD, essais, livres d’illustrations et récits bourlingueurs sélectionnés par Ludovic Iribarne et Marianne Caron, qui ont apporté le même soin à vous suggérer quelques avantageuses lectures.

Librairie Prologue, Bort-les-Orgues

Librairie généraliste avec des rayons plus spécifiques, en tout cas plus développés : littérature, jeunesse, histoire/beaux-arts. Mélanie a eu à cœur de faire un espace chaleureux et convivial où l’on se sent bien et où l’on aime partager ses lectures.

L’Autre librairie, Angoulême

L’Autre librairie est une librairie généraliste, constituée sous forme de société coopérative. Elle est issue de la volonté de plus de 200 sociétaires qui se sont regroupés à la suite de la fermeture d’une librairie historique du vieil Angoulême, la librairie MCL située rue de Beaulieu à Angoulême. Outre la volonté de faire revivre une librairie de quartier, la librairie est animée par la volonté de faire participer le plus grand nombre de ses sociétaires à son fonctionnement. Les bénévoles peuvent ainsi se regrouper au sein de groupes de travail tels que le comité animation, le comité gestion, le comité de lecture, etc.

La ligne éditoriale est définie par un conseil d’administration de 7 à 18 membres, et deux libraires salariés, Hélène Labussière (anciennement employée à l’ALCA sur le département Livre) et Bruno Cochard (libraire indépendant pendant 14 années en Gironde) travaillent à la mise en œuvre de cette ligne éditoriale, à la constante diversification du fonds de L’Autre librairie et à la valorisation de la création locale.

Librairie Chez Simone, Bayonne

Librairie/galerie généraliste et indépendante située à Bayonne dans le quartier Saint-Esprit. Elle propose un large choix d’ouvrages, nouveautés ou coups de cœur, sélectionnés par sa libraire passionnée.

Librairie La Mauvaise réputation, Bordeaux

La Mauvaise Réputation est installée depuis maintenant dix ans, rue des Argentiers, au cœur du vieux Bordeaux, dans le quartier Saint-Pierre. Elle propose un rayonnage fourni et coloré mêlant de l’étrange, du curieux, de l’inattendu, de l’introuvable, livres d’artistes, imports, etc. Mais, c’est aussi un espace d’exposition qui a choisi de diffuser à la fois des artistes contemporains, des graphistes, des illustrateurs, des photographes, mais aussi les anonymes de l’art populaire. Bref, La Mauvaise Réputation est un espace spécialisé dans la diversité.

Crédit photo : Librairie Prologue