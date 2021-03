Newsletters

Faut-il s'inquiéter de récentes décisions d'éditeurs, relatives à des ouvrages proposant des représentations jugées problématiques, notamment de femmes, de personnes asiatiques ou africaines ? Oui, répond l'éditeur Stephen Carrière, qui juge que toutes ces critiques relèvent de la cancel culture.

L'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture et de la communication a rendu son rapport 2021, qui signale que des inégalités subsistent, malgré des progrès notables dans certains domaines. Si les prix littéraires ne sont plus si déséquilibrés, en tout cas dans le choix des lauréats, la rémunération des autrices reste à la peine.

Banksy, le street-artist surcoté et mystérieux, a refait parler de lui cette semaine après le dévoilement d'une œuvre à la prison de Reading, aujourd'hui fermée, qui abrita notamment Oscar Wilde. Avec son œuvre, l'artiste rend un hommage au poète et écrivain, ainsi qu'à la puissance de l'écriture.

Mais aussi les librairies des centres commerciaux fermées, Life Is Strange, les t-shirts de Murakami...