Occitanie, Grand Est, Guadeloupe, Martinique... Le Pass Culture se généralise

Homme de lettres de bien des manières, Jules Barbey d'Aurevilly marqua de son empreinte le XIXe siècle littéraire. Cet archétype du dandy a laissé une œuvre multiple, faite de romans, dont Une vieille maîtresse, Le Chevalier Des Touches et Un prêtre marié, mais aussi des nouvelles, essais et poèmes. Il est possible de les redécouvrir au format numérique, grâce au domaine public.