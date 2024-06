Newsletters

ActuaLitté s'est penché sur l'instauration des frais de port à 3 € pour l'achat de livres sur internet. Selon des estimations de la profession, Amazon accuserait le coup de ventes en berne, entre 10 et 20 %, depuis l'entrée en vigueur du texte. Enquête.

Les enfants, premières victimes du conflit qui oppose Israël et Palestine. À ce titre, l'Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) (qui œuvre pour le développement de la littérature jeunesse et de la lecture) lance un appel aux dirigeants du monde entier, leur demandant de collaborer pour les enfants de Gaza.

Direction l'Italie, après que plus de quarante auteurs et autrices italiens invités à Francfort en 2024 aient écrit une lettre à Jürgen Boos (directeur de la Frankfurter Buchmesse) et à Innocenzo Cipolletta (président de l’Association des éditeurs italiens, AIE). Ils y expriment leur « malaise » et leur « inquiétude » quant au contexte politique actuel, en Italie et en Europe, et demandent davantage d’échange international pendant la foire.

Côté écrivains, Matt Haig, auteur de La bibliothèque de minuit (trad. Dominique Haas, Fayard, 2022) annonce un nouveau roman pour cette rentrée littéraire, à paraitre chez les éditions Nami. Une vie impossible, traduit par Laurent Bury, sera disponible en France le 2 septembre prochain, quelques jours après sa version originale, The Life Impossible, publié en Angleterre par Canongate Books le 28 août.

Les éditions Slalom frapperont fort en cette nouvelle rentrée littéraire, et annoncent d'hors-et-déjà la création d'une collection romance, Slalom Romance, dédié à ce genre en pleine expansion. Un premier roman est déjà prêt pour l'inauguration : Océan, d’Emma Emonds, aka Akimasa sur Wattpad.