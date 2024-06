Newsletters

Autodésignée comme la « bibliothèque d'Internet », la plateforme Internet Archive numérise et met en ligne des œuvres du domaine public, mais aussi d'autres, encore couvertes par le copyright, en s'appuyant sur les collections d'établissements de lecture publique. Condamnée en 2023, elle doit désormais procéder au retrait de centaines de milliers de références.

Dans un climat économique tendu pour le secteur, le SoBD, le salon de la bande dessinée de Paris, consacre une part significative de son budget à la rémunération des auteurs et artistes. Pour sa 13e édition, qui s'est déroulée du 23 novembre 2023 au 10 mars 2024, avec un point culminant du 1er au 3 décembre à la Halle des Blancs Manteaux, le SoBD indique avoir consacré près de 30.000 € à la rémunération directe des auteurs et artistes.

Plus de 700 CV déposés, quelque 150 offres d’emploi et 6200 visiteurs comptabilisés début avril : le portail LivrEmploi fut dévoilé en mars dernier. Cet espace de recherche gratuit pour trouver un travail dans les métiers de l’édition s’est ouvert sous la forme associative, présidée par Pierre Dutilleul et dirigée par Juliette Boué. Et désormais, il fait pleinement partie du SNE et un peu plus...

Editis, Interforum et Auzou officialisent la signature d’un partenariat de distribution à partir du 1er janvier 2025. La diffusion d’Auzou en supermarchés était déjà assurée en grande partie depuis 10 ans par DNL (Diffusion Nationale du Livre), filiale d’Interforum.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promulgué, le 17 juin dernier, une loi instaurant de nouvelles aides à l'industrie du livre. Une partie est destinée aux librairies, en les accompagnant pour régler leurs loyers, tandis que l'autre est dirigée vers les lecteurs et lectrices. Ces derniers, pour leur 18e anniversaire recevront un crédit de 908 hryvni pour acheter des ouvrages.