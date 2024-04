Newsletters

Rakuten Kobo a récemment introduit une nouveauté majeure dans sa gamme de produits avec le lancement des liseuses Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour, marquant le passage de la marque canadienne à la couleur après une longue période de dispositifs exclusivement en noir et blanc. Cette avancée représente une révolution dans la manière dont les utilisateurs peuvent désormais profiter de leurs lectures numériques.

Par ailleurs, depuis le 4 avril, la petite ville d'Hesdin, peuplée de quelque 2000 âmes dans les Hauts-de-France, est devenue le lieu d’accueil de ce qui est surnommé « la plus petite librairie du monde ». Située dans le lieu de naissance de l’abbé Prévost, illustre pour son œuvre du XVIIIe siècle, Manon Lescaut, cette initiative est portée par Isabelle Baudelet, fondatrice de La Fabrique Poétique, ainsi que par Pauline et Franck Groux, respectivement conteuse et arrière-petite-fille de Victor Segalen, et céramiste.

En outre, le 2 octobre 2024 verra la sortie de Joker: Folie à deux, la suite attendue du film Joker de 2019. Joaquin Phoenix y reprend son rôle emblématique, cette fois-ci aux côtés de Lady Gaga, promettant des performances mémorables, y compris des duos musicaux.

Enfin, Breakfast at Tiffany's, l’œuvre incontournable de Truman Capote publiée en 1958 et introduite en France sous le titre Petit Déjeuner chez Tiffany en 1962, continue de captiver les imaginations bien au-delà de sa publication originale et de l’adaptation cinématographique de 1961 avec Audrey Hepburn. Dans un hommage moderne et luxueux au roman, la relieuse new-yorkaise Kate Holland a récemment orné un exemplaire du livre de véritables diamants, célébrant ainsi son héritage culturel.