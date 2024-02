Newsletters

Pendant cinq ans, Benoît Vanbeselaere a évolué au sein de la librairie Pantoute au Québec, grimpant les échelons de la communication et de l'événementiel jusqu'à devenir directeur général de l'une des succursales. Depuis avril 2023, il occupe le poste de coordinateur pour l'Association des éditeurs des Hauts-de-France. À l'occasion des Rencontres régionales du Livre et de la Lecture 2024 à Boulogne-sur-Mer, il partage ses réflexions sur les initiatives en cours et futures.

Sylvain Tesson, reconnu pour ses œuvres en tant qu'écrivain voyageur, mélange un exotisme parfois considéré superficiel à un romantisme teinté de nostalgie à la manière de Chateaubriand. Critiqué pour ses positions politiques de droite, il a récemment fait l'objet de controverses, notamment remettant en question son rôle de parrain du Printemps des poètes suite à une tribune signée par un millier d'auteurs. Moins connu, Tesson a également pratiqué l'escalade urbaine.

Un phénomène linguistique captivant modifie la prononciation de certaines consonnes parmi les jeunes générations : "di" devient "dji" et "ti" se transforme en "tchi", un processus nommé affrication, du latin "affricare", signifiant "frotter contre".

Maryse Choisy, journaliste et écrivaine française du siècle dernier, s'est distinguée par ses reportages immersifs intitulés Un mois chez.... Son travail d'infiltration dans le milieu de la prostitution parisienne est documenté dans "Un mois chez les filles", faisant l'objet d'un reportage par France Télévisions.