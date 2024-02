Newsletters

Trouver les œuvres que l’on a manquées, les mettre à l’honneur, c’est là tout l’enjeu du Prix de L’Instant, la librairie du XVe arrondissement à Paris. Sa première sélection est tout juste communiquée : reste à se jeter sur ces ouvrages passés trop rapidement entre les mailles du filet.

Des souvenirs, la librairie La Soupe au livres en aura laissé bon nombre : installée dans un ancien restaurant, elle a fermé ses portes, ce 10 février. Farewell, my friend !

Mémoire et Histoire, ce sera le thème de l’émission La Grande Librairie, ce 14 février (date de l’anniversaire de ActuaLitté, by the way…). Autour d’Augustin Trapenard, deux historiennes, deux témoins et une romancière : autant de récits sensibles et nécessaires.

Et d’autres choses à découvrir encore : la coopérative de OPlibris, qui s’ouvre aux souscriptions. Si l’on connaît le passé, on peut anticiper un peu mieux l’avenir, pour les éditeurs et l’édition indépendante.

Excellentes lectures !