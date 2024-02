Newsletters

En 2021-2022, selon le Syndicat national de l'édition, 13 % des livres produits ont été recyclés. Bien que l'industrie ait diminué la quantité de livres envoyés aux librairies, les retours de livres ont augmenté, probablement en raison des perturbations causées par le Covid et des problèmes d'approvisionnement en papier.

Par ailleurs, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et d'autres institutions patrimoniales européennes ont subi des vols d'ouvrages rares et anciens écrits par des auteurs russes. La BnF a déposé une plainte et une enquête pour vol en bande organisée a été lancée. Aux États-Unis, l'université Columbia détient des archives uniques qui retracent l'histoire de la librairie américaine.

L'American Booksellers Association, fondée en 1900, a accumulé une riche documentation en près de 125 ans pour défendre les intérêts de la profession. Au Royaume-Uni, la Royal Society of Literature, souvent comparée à l'Académie française, joue un rôle majeur dans la promotion de la littérature à travers le pays.

Bien que ses objectifs diffèrent de ceux de l'Académie française, la RSL, plus de 200 ans après sa création, semble légèrement déconnectée de la société contemporaine.