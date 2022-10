Newsletters

Nul ne prendra acte sans sourire de ce nouveau revers dans les échanges entre les organisations d’auteurs et le syndicat patronal de l’édition. Le SNE a définitivement clos, à ses yeux, le dossier de la rémunération des créateurs et enterré l’idée d’un montant minimal. Un coup de force audacieux, à quelques semaines d’un jugement auquel même les éditeurs seraient contraints de se soumettre.

Grâce à Donald Trump, le système judiciaire américain ne risque pas de s'ennuyer. Quand il ne se débat pas avec les archives ou les règles fiscales, l'ex-président se retrouve accusé de diffamation par une autrice, E. Jean Carroll, qui l'avait accusé de viol en 2019. Elle estime que Trump a nui à sa réputation en niant les faits et en assurant qu'elle n'était « pas son genre ».

Le 6 octobre dernier, l’Académie suédoise rendait son verdict : la chroniqueuse féministe des classes moyennes, Annie Ernaux, remportait le Prix Nobel de littérature. S’en suivit le fameux « effet Nobel », aux effets remarquables. Six jours après l’annonce, la romancière voit ainsi ses ventes de livres multipliées par dix. En catastrophe, Gallimard a réimprimé 900.000 exemplaires de ses œuvres.

Plus de 18 mois que les tensions autour de l’acheminement et l’approvisionnement en papier provoquent des turbulences. Les éditeurs, partout dans le monde, attendent fébrilement la prochaine mauvaise nouvelle autour des matières premières. Lesquelles se doublent régulièrement de craintes sur la hausse de prix pour les énergies. Madame la Marquise, là, faut convenir que rien ne va plus.

