90 téraoctets de données archivées sur le Covid-19

Lorsque la pandémie est apparue en 2019, les bibliothécaires, archivistes et autres personnes intéressées par la préservation du patrimoine ont commencé à documenter l’impact personnel, culturel et sociétal de cet événement mondial sur leurs communautés. Parmi ces efforts, la création de collections d’archives, permettant de préserver les documents et informations physiques comme numériques.

En réponse à ce besoin immédiat de ressources d’archivage par les bibliothèques et les institutions de mémoire, le service Archive-It d’Internet Archive a lancé une campagne spéciale d’archivage web autour du COVID-19, et ce, dès le mois d’avril 2020. En fournissant des outils gratuits et subventionnés, une formation et un soutien communautaire aux institutions et aux efforts locaux, l’outil a permis de préserver les éléments publiés sur Internet qui documentent la pandémie.

L’archive COVID-19 s’appuie sur ce travail de conservation pour rassembler plus de 160 collections d’archives web créées par plus de 125 bibliothèques, archives et organisations du patrimoine culturel, à travers un portail d’accès construit et maintenu par Internet Archive, explique-t-on sur le blog du site.

De la diversité des réponses

Les collections documentent la pandémie sous différentes perspectives. Celle provenant de l’Athens Regional Library System met en évidence « la réponse locale à la pandémie de coronavirus (COVID-19) à Athènes, en Géorgie ». Celle de l’université de la Colombie-Britannique les agressions racistes contre les communautés asiatiques au Canada.

La collection de l’Université de New York « documente l’utilisation par les militants des réseaux sociaux et d’internet pour créer du contenu, des campagnes en ligne, des actions en ligne, des réseaux d’entraide virtuels et des fonds pour mettre en évidence, résister et attirer l’attention aux façons dont COVID-19 a eu un impact physique, émotionnel, politique sur la ville de New York ».

Enfin, celle de la Pennsylvania Horticultural Society « se concentre sur la réponse programmatique de la société via le hashtag #GrowTogetherPHS, une campagne visant à engager le public dans le jardinage à domicile ».

Les outils de navigation et de recherche disponibles sur le site de l’Archive Web COVID-19 seront bientôt améliorées et approfondies par la mise à disposition de données publiques. Une série d’ateliers d’analyse de données physiques et virtuelles entendent faciliter l’accès à une myriade de voies potentielles d’utilisation pour la recherche.

Crédits photo : Martin Sanchez / Unsplash