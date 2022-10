"L'effet Nobel" : les ventes d'Annie Ernaux explosent, Gallimard exulte

Les Armoires vides, L’Événement, La Femme gelée, Les Années, ou encore La Place, Prix Renaudot 1983, jusqu’à son dernier titre en date, Le jeune homme, tous les importants ouvrages d’Annie Ernaux ont été publiés chez Gallimard, son éditeur historique. Ils sont à présent découverts ou redécouverts à l’occasion du coup de projecteur offert à l’auteure par la plus prestigieuse des récompenses littéraires.

L'institut GfK rapporte que Le jeune homme s’est vendu à plus de 6200 exemplaires en France la semaine du 3 au 8 octobre, contre 665 exemplaires la semaine précédente, d'après Le Figaro. Edistat révèle une croissance des ventes de 827 % dans la semaine du 3 au 9 octobre, par rapport aux 7 jours précédents. Pour ce même titre, les ventes en librairies atteignent 3747 ventes.

Les éditions Folio, filiale de Gallimard, peuvent se targuer de compter onze livres d'Annie Ernaux parmi les cent meilleures ventes : La Place s’est écoulé à 4800 exemplaires (3062 ex. selon Edistat, semaine du 3 au 9 octobre), contre 840 lors de la dernière recension. Les Années, imprimé en 2008, s’est arraché à 2900 exemplaires la semaine précédente (2105 ex. d'après Edistat), soit une multiplication par 10. On peut également citer l’édition Quarto des œuvres de l’écrivaine de 82 ans, vendue à 420 exemplaires (269 ex. pour Edistat), ou encore le roman autobiographique sur son avortement clandestin, L’Événement, avec 2500 exemplaires achetés (1621 ex. selon Edistat).

Dans le dernier top 200 d'Edistat, on retrouve Le jeune homme à la 11e place, suivi par La Place à la 13e place, Les Années un peu plus loin à la 27e, L'Événement à la 45e, ou encore La Femme gelée à la 48e position.

Néanmoins, si les ventes s’envolent, chacun de ces titres a déjà connu un fort succès, depuis sa parution, avec un lectorat déjà bien établi : La Place s'est écoulé à plus de 800.000 exemplaires, quand Les Années atteint 400.000 ventes, dévoile le directeur commercial de la maison d’édition Gallimard, Jean-Charles Grunstein, au Parisien. Le dernier texte en date, Le jeune homme, avait atteint les 100.000 ventes.

Jean-Charles Grunstein ajoute que les ventes globales des ouvrages d’Annie Ernaux pourraient s’approcher, à terme, des 5 millions de livres, contre 4 millions actuellement.

Quid des Nobel précédents ?

Il faut remonter à 2014 pour retrouver un autre Prix Nobel français, en la personne de Patrick Modiano. Là encore, les ventes de ses titres avaient bondi, notamment son roman Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, édité par Gallimard également. Publié deux semaines avant l’annonce de sa désignation, le texte s'était vendu à 360.000 exemplaires, trois mois après le sacre de l'auteur.

« Une nouveauté de Modiano se vend à un peu plus de 80.000 exemplaires », avait confié à l'époque l'ancien directeur des ventes de Gallimard, Philippe Le Gendre. Le jour même du dévoilement du récompensé, Gallimard avait lancé la réimpression de 250.000 exemplaires de tous les précédents romans de l’écrivain. Le Prix Nobel de Jean-Marie Gustave Le Clézio, en 2008, avait lui aussi rapidement rendu indisponibles ses principaux titres.

Si Français plus Prix Nobel égalent succès, « l’effet Nobel » fonctionne aussi pour les grands auteurs étrangers. On peut citer le Britannico-Japonais Kazuo Ishiguro, couronné en 2017, et l'explosion des ventes de son texte Auprès de moi toujours, passé de 1975 exemplaires cédés en France en 2016 à 32.822 exemplaires l’année suivante, indique Edistat.

Le lauréat 2021, Abdulrazak Gurnah, a quant à lui profité de sa nouvelle célébrité en France, avec la publication de ces principaux romans chez Denoël, Adieu Zanzibar (11.484 exemplaires vendus selon Edistat), Près de la mer (16.816 ex.), tous deux traduits par Sylvette Gleize, et Paradis (17.445 ex.), traduit par Anne-Cécile Padoux.

Annie Ernaux ovationnée à New York

La lauréate du Prix Nobel de littérature 2022, Annie Ernaux, a reçu, ce 10 octobre, les honneurs des 300 invités réunis à New York au Centre culturel français, indique l'AFP. À cette occasion, elle a conversé une heure durant autour de la création littéraire avec la romancière américaine Kate Zambreno. Elle s'est déplacée aux États-Unis pour participer au 60e festival du film de New York, où elle présente avec son fils, David Ernaux-Briot, son documentaire Super 8.

Elle a également rendu visite, le 12 octobre, au Barnard College de l’université Columbia à New York, une faculté de lettres réservée aux femmes. Annie Ernaux est depuis longtemps reconnue pour ses qualités littéraires et ses combats dans les cercles intellectuels américains et ses textes sont au programme de certaines universités américaines.

Ce Prix Nobel 2022 a été considéré comme assez politique, puisque l’auteure elle-même se montre très présente sur la place publique. Elle prend régulièrement position, à l’occasion de débats sociétaux. En mars dernier, au moment de l’élection présidentielle, elle avait ainsi vivement critiqué Emmanuel Macron et son refus du débat face aux autres candidats, et avait déjà fortement attaqué sa politique. Elle avait d’ailleurs soutenu Jean-Luc Mélenchon, pour cette même élection.

Récemment, Annie Ernaux a également appelé à la fin de l’« acharnement » judiciaire contre des réfugiés italiens, venus en France à l’époque des années de plomb, en Italie, pour fuir une justice alors particulièrement sévère et partiale.

Parmi les plus célèbres Prix Nobel de Littérature, signalons notamment Rudyard Kipling (1907), Selma Lagerlöf (1909), George Bernard Shaw (1925), Thomas Mann (1929), Hermann Hesse (1946), André Gide (1947), Albert Camus (1957), Gabriel García Márquez (1982), Wole Soyinka (1986), ou encore Toni Morrison (1993).

Les manuscrits sont conservés à la Bibliothèque nationale de France depuis 2011, après que l’écrivaine ait fait don de ce fonds, à présent disponible au département des Manuscrits.

