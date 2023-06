"Georgette était notre bonne, mais le mot était imprononçable". Au centre de ce récit subtil et déchirant se trouve Georgette, une figure tutélaire qui veille sur les rituels qui rythment la vie de la narratrice et de son frère : les moments de bain, les repas, les levers et couchers, les célébrations, les périples. Elle est aussi celle qui détient le secret pour se défaire des serpents et des scorpions.

Georgette est une seconde mère, une présence indispensable. Cependant, dans le tissu social, elle reste reléguée au statut de fille, en d'autres termes, une domestique. Cette contradiction poignante imprègne l'essence même de ce récit.