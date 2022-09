Le crime parfait : J'avoue tout... par Guillaume Cherel

Né à Paris (pas fait exprès !), en 1964, Guillaume Chérel a grandi en banlieue parisienne (dans le 93, à Bagnolet-Montreuil). Père de deux filles (dont une conçue avec deux mamans en couple : voir Papa Graine, publié chez Anne Carrière), il vit aujourd’hui à Marseille (où il anime des ateliers d’écriture, en résidence, avec des jeunes scolarisés, ou « illettrés », et/ou en centre pénitentiaire). Il aussi posé ses valises du côté de Toulouse, dans les années 2000, et vécu un an à la Réunion (Océan Indien), dans les années 90.

Guillaume Chérel est journaliste indépendant (sport-Culture-littérature-société). Il a beaucoup voyagé, de la Chine aux Comores, en passant par la Réunion, la Guyane, la Mongolie, l'Afrique, les Etats-Unis, l’ex-URSS...

Il a publié une vingtaine d’ouvrages, deux romans de littérature générale, trois récits de voyage (littéraires), des romans noirs (polars), et deux récits pour la jeunesse. Son plus grand succès de librairie est Un bon écrivain est un écrivain mort (Mirobole 2016, et J’ai Lu 2018), qui s’est vendu à plus de 20 000 exemplaires. Son meilleur roman, à ses yeux, est Les Enfants rouges… sorti le 11 septembre 2001 ! Pas de chance.

Sa « carrière » d’écrivain a commencé par un Poulpe, Tropique du Grand Cerf (1997, Editions Baleine), collection dirigée par Jean-Bernard Pouy. Bientôt, il traîne ses guêtres au Festival Étonnants voyageurs de Saint-Malo, d’abord comme journaliste modérateur (notamment avec Jim Harrison), puis comme auteur invité. Il publie son premier récit de voyage (Jack London : le mangeur de vent), en 2000, dans la collection Etonnants Voyageurs, dirigée par Michel Le Bris.

Guillaume Chérel a obtenu, à deux reprises, la bourse Stendhal du ministère des affaires étrangères, en 2004, pour Les Pères de famille ne portent pas de robe (Julliard), et en 2008 pour Sur la route again (paru chez Transboréal en 2013). En 2015, il obtient une bourse de la Drac-Paca (Alpes-Maritimes) pour résider au Monastère de Saorge (Un bon écrivain est un écrivain mort). Puis, en 2015, il est sélectionné par le service culturel de la Ville de Paris pour une résidence d’écrivain à Madrid, où il achève d’écrire Cadavre, vautours et poulet au citron, publié chez Michel Lafon, puis en poche chez J'ai Lu.

Son nouveau roman : La femme qui mangeait des fleurs (publié chez l’éditeur marseillais Melmac-Cat, 2021), est à nouveau un roman noir, de voyage, qui se déroule à la Réunion. Jérôme Beauregard, son personnage récurrent de détective « public » porte un regard acéré, et drôle, sur notre société… qui ne l’est pas toujours.

